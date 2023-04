È importantissimo indossare gli occhiali da sole: ecco i 3 modelli più alla moda da scegliere in base alla forma del viso

Scegli gli occhiali da sole in base alla montatura, ma non sai quali sarebbero i più adatti per il tuo viso? Scoprilo facendo attenzione a questi 3 aspetti.

Lo sapevi che portare gli occhiali da sole è importantissimo per preservare la salute dei nostri occhi? Molti di noi non ci pensano, eppure è proprio così. Quando il sole è forte, come accade in primavera o in estate, è fondamentale schermare gli occhi dalla luce accecante. Un’esposizione prolungata a quest’ultima, infatti, potrebbe causare diversi problemi ai nostri occhi, e compromettere la salute di cornee, retina e, in generale, la vista. Il paio di occhiali da sole che scegliamo per noi, non dovrebbe riguardare solo un fattore estetico.

Ci sono diversi aspetti molto importanti da tenere in considerazione prima di comprare una montatura. È per questo motivo che molti VIP decidono di indossare montature grandi e tondeggianti, per coprire interamente l’occhio. La lente di questa forma, infatti, creerebbe un vero e proprio schermo protettivo, in grado di difendere l’occhio dai raggi UV, e non solo. Come se non bastasse, si tratta di un tipo di montatura davvero molto bella. Scopriamo, quindi, insieme quali sono quelle che dovremmo avere sempre in borsa per difendere la nostra salute ed essere perennemente alla moda.

È importantissimo indossare gli occhiali da sole: scegli i più adatti al tuo viso tondo, a cuore, o squadrato

Avete mai notato che tipologia di occhiali indossa Scarlett Johansson? L’attrice americana, nota per la sua pelle candida e per gli occhi chiari, deve assolutamente proteggersi dal sole cocente, ed ecco come lo fa. Oltre a preservare la bellezza del suo fisico, svolgendo esercizi che la aiutano a mantenere il suo seno alto e la pancia piatta, va oltre.

La diva sceglie sempre occhiali tondeggianti, con lenti scure e davvero molto grandi, per 2 motivi fondamentali.

Il primo è che, questa tipologia di occhiale difende la vista, schermando gli occhi dal sole, a maggior ragione se sono chiari. Inoltre, l’utilizzo di questi occhiali aiuta a proteggere anche la pelle del contorno occhi, ritardando la comparsa delle prime rughe, ovvero le antipaticissime “zampe di gallina”. Non basta mettere il correttore giusto per nascondere occhiaie e rughe, ma serve anche questo tipo di attenzione. Ecco perché è importantissimo indossare gli occhiali da sole.

Specifichiamo che, gli occhiali di forma arrotondata, sono perfetti per quasi ogni viso. In particolare, con i visi squadrati riusciranno a dare un’armonia generale al volto, e a rendere tutto più equilibrato.

Rettangolari per visi a forma di cuore

Chiara Ferragni, invece, opta per un modello di occhiali a forma rettangolare, che ha inserito anche nella sua collezione di abiti e accessori moda. Questa montatura è perfetta per chi ha il viso a forma di cuore, perché danno proporzione al volto e lo sfinano. In questo caso, andranno benissimo anche gli occhiali con lenti a forma di goccia: anche questo modello, infatti, creerà un dinamismo nel volto, e ci aiuterà a far risaltare al meglio le nostre qualità.