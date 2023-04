Il 4 maggio è prevista una delle 8 riunioni previste per il 2023 nel corso delle quali verranno prese decisioni di politica monetaria da parte della BCE. I dati sull’inflazione ci dicono che è in discesa, ma comunque al di sopra dell’obiettivo del 2% che si sono posti i banchieri centrali europei. Si confrontano, quindi, due forze. Chi vede il bicchiere mezzo pieno, l’inflazione è in discesa, e chi lo vede mezzo vuoto, l’inflazione è ancora molto superiore all”obiettivo del 2%. Un possibile, molto probabile, compromesso potrebbe essere quello che vede l’intervento limitato a 25 punti base, rispetto ai 50 punti decisi a metà marzo. Come arriva l’euro all’appuntamento della BCE del 4 maggio? Quali conseguenze potrebbero avere queste decisioni sul futuro dell’euro, in particolare sul cambio contro il dollaro? Lasciamo la risposta all’analisi grafica.

Come arriva l’euro all’appuntamento della BCE del 4 maggio? Quale futuro contro il dollaro? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il 28 aprile la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,1020, in ribasso dello 0,11% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso al rialzo dello 0,31%.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso si mantiene rialzista. Inoltre, il supporto in area 1,0988 continua a reggere e questo rende molto probabile un ritorno in area 1,1224. Su questo livello, poi, potrebbe essere molto probabile un ritracciamento.

Una chiusura giornaliera sotto 1,0988, invece, potrebbe determinare un’inversione ribassista con obiettivo più probabile in area 1,08.

Time frame settimanale

Tutti gli indicatori sono impostati al rialzo, ma tendenza al rialzo non è stata ancora confermata. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni continuano a sbattere contro il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che si trova in area 1,1088. Il superamento di questo ostacolo potrebbe favorire il raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 1,2013. A seguire, poi, le quotazioni potrebbero anche raggiungere area 1,35.

Il mancato superamento di aera 1,1088, invece, potrebbe favorire un ritorno sul forte supporto in area 1,05.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista ed è diretta verso l’obiettivo più probabile in area 1,1249. Solo il superamento di questo livello in chiusura mensile potrebbe favorire un ulteriore allungo rialzista fino in area 1,3.

In caso di mancata rottura dell’area di resistenza a 1,1249 le quotazioni potrebbero ritornare sul supporto in area 1,05.

Articoli che potrebbero interessarti

Ecco un titolo di Stato diverso dal BTP Italia utile per guadagnare il 6% per i prossimi 6 anni

Ecco come con appena 29.000 euro è possibile comprare un bell’appartamento con terrazzo