È arrivato il momento del tanto atteso oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 settembre. Gli ultimi giorni del mese potrebbero lasciare dell’amaro in bocca per alcuni segni zodiacali prima di dare il benvenuto ad ottobre.

Questa settimana abbiamo visto la protagonista del mese di settembre sempre al top in classifica con Marte nel segno e non sono mancate delle sorprese anche per gli altri segni. Ma questa nuova settimana potrebbe rivelare ulteriori cambiamenti. Risvolti positivi sul lavoro e per l’amore attendono questi segni zodiacali negli ultimi giorni di settembre. Vediamo quali saranno i fortunati.

La settimana del Toro

Questa nuova settimana sarà splendente dal punto di vista lavorativo, soprattutto a partire da mercoledì. I nati sotto il segno del Toro saranno più determinati a dare il meglio di sé e a porre l’attenzione sui dettagli che possono fare la differenza. Un po’ meno dal punto di vista amoroso, in cui in questa settimana ci saranno da fare i conti con il proprio partner per delle questioni irrisolte. Forse perché si è maggiormente concentrati sul lavoro piuttosto che sull’amore?

La settimana dei Gemelli

Anche questa sarà per i Gemelli una bella settimana sia dal punto di vista lavorativo che dell’amore. Con Marte e il Sole nel segno, le coppie troveranno quell’equilibrio e quell’armonia che si era un po’ persa all’inizio di settembre. L’unico giorno in cui questo momento idilliaco potrebbe rovinarsi è mercoledì con Plutone contro. Sotto il profilo lavorativo, invece, tutto andrà alla grande soprattutto a inizio settimana.

Quella del Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro che ultimamente non erano i favoriti dagli astri, questa settimana, invece, inizierà col botto. Per le coppie o per i single ci saranno bei momenti o begli incontri inaspettati e con la Luna a favore il cuore sarà libero di parlare, più determinato che mai. In ambito lavorativo, i giorni migliori partiranno da giovedì per delle grandi collaborazioni che renderanno il lavoro meno faticoso.

E infine della Bilancia

La Bilancia, come abbiamo visto, è stata la protagonista della scorsa settimana e del mese intero. Questa settimana continuerà ad essere una delle favorite degli astri, soprattutto di Venere e quindi sotto il profilo amoroso. Piacevoli incontri, belle esperienze, entusiasmo e serenità accompagneranno la settimana. Un po’ meno, però, dal punto di vista lavorativo in cui i nati sotto il segno della Bilancia si sentiranno meno pazienti e meno comprensivi con i colleghi.

Chi più chi meno, quest’ultima settimana di settembre sarà piacevole per il Toro, i Gemelli, il Cancro e la Bilancia. Brutte notizie, invece, per l’Ariete, il Leone e il Sagittario che dovranno fare i conti sia con l’amore che con il lavoro. Per tutti gli altri segni, invece, questa settimana sarà particolare perché ci saranno dei risvolti positivi ma se si parla di amore non si parla di lavoro e viceversa.