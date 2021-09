L’astrologia è un campo molto interessante e affascinante che basa la credenza sui movimenti dei pianeti e degli astri come fattori influenzanti il carattere e le situazioni. Tutti sappiamo che i pianeti che compongono il Sistema Solare sono Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone. Alcuni pianeti, in base all’astrologia, se si trovano “nel segno” influenzano delle particolari situazioni emotive.

Per esempio abbiamo visto che questa settimana è stata particolarmente positiva per i nati sotto il segno della Bilancia perché Marte è entrato nel segno. Ma, in realtà, cosa significa? È una domanda che parecchi si pongono perché non tutti conoscono il significato di avere Marte e Venere nei segni zodiacali.

Marte nei segni

Innanzitutto Marte è visto come il simbolo degli uomini così come Venere è il simbolo delle donne. Questi due pianeti, che rappresentano anche delle divinità romane, sono sempre stati accostati. Ma è quando sono insieme, nel segno, che sprigionano tutta la positività.

Avere Marte nel segno zodiacale significa essere attorniati da energia positiva, da dinamicità, da forza. Quando si dice “sentirsi carichi” è probabilmente dovuto a Marte. Questo ha il domicilio nei segni dell’Ariete e dello Scorpione, due segni che puntano a obiettivi abbastanza ambiziosi come la realizzazione di sé stessi e la realizzazione degli altri.

Venere nei segni

Avere Venere nel segno significa essere circondati dall’amore. Venere è, infatti, il pianeta così come la dea dell’amore e della bellezza. Quando Venere si trova in un segno in un determinato periodo è una cosa estremamente positiva poiché sarà un periodo romantico e ricco di sorprese. Venere ha il domicilio nei segni del Toro e della Bilancia, due segni che amano la bellezza e l’amore.

Vediamo cosa succede ai segni zodiacali in cui Marte e Venere hanno il “domicilio”.

Iniziamo con l’Ariete. Marte ha il suo domicilio in questo segno e i nati Ariete sono caratterizzati da impulsività e forza. Con Venere nel segno questa impulsività è più accentuata. Determinazione e passione caratterizzano l’Ariete quando si trovano Venere e Marte nel segno.

Per quanto riguarda lo Scorpione, altro segno in cui Marte ha il domicilio, ha una spiccata voglia di fare. Carisma e autostima sono le caratteristiche principali, mentre con Venere nel segno lo Scorpione è molto geloso, passionale e impulsivo.

Il segno del Toro è il domicilio di Venere per cui i nati Toro sono alla ricerca di affetto costante e passione travolgente. Con Marte nel segno, i nati Toro hanno molta razionalità.

Finiamo con la Bilancia, altro segno di domicilio di Venere per cui l’amore è protagonista. Non solo amore nel senso affettivo, ma amore per sé stessi e per la bellezza generale. Si è alla ricerca di piacere e di pace. Con Marte c’è energia, socievolezza e ricerca di giustizia.