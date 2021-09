Leggere e ascoltare ciò che prevedono gli astrologi per il nostro segno zodiacale è una passione che accomuna tante persone. Per questo motivo continua la rubrica di “cultura e società” di ProiezionidiBorsa sull’oroscopo. Se negli articoli precedenti abbiamo parlato dei segni zodiacali più fortunati in amore e dei segni al top in classifica della scorsa settimana, oggi parliamo di un segno in particolare.

Questo segno zodiacale, in realtà, è stato protagonista anche della scorsa settimana come suggerisce l’oroscopo. Sembra, infatti, che il mese di settembre sia proprio quello giusto. E anche questa nuova settimana sarà di fuoco per questo segno zodiacale protagonista di settembre 2021.

La Bilancia

Ebbene sì, forse perché dal 23 settembre inizia il segno della Bilancia o perché è semplicemente fortuna, questo segno sarà molto fortunato questo mese. Protagonista da metà settembre e protagonista anche in amore e in ambito lavorativo.

La settimana dal 6 settembre è stata molto positiva per la Bilancia soprattutto nel campo amoroso. Nuovi incontri inaspettati ma piacevoli e decisioni importanti per le coppie hanno caratterizzato la settimana. Ma anche questa nuova settimana dal 13 settembre sarà particolare. Il motivo? Perché Marte si trova nel segno.

Questa nuova settimana sarà di fuoco per questo segno zodiacale protagonista di settembre 2021

Con Marte nel segno arriverà una nuova energia positiva, di fuoco, di passione. Forza fisica ed emotiva caratterizzeranno questa settimana della Bilancia che avrà la possibilità di riscattarsi. Troverà la forza per affrontare eventuali sfide ed ostacoli.

Non solo la Bilancia, ma questa settimana si rivelerà particolare anche per altri segni zodiacali per la vicinanza di Marte. Fino a mercoledì, infatti, per il segno del Toro ci sarà una bella energia anche se nei giorni successivi la Luna creerà dei dissapori. Stessa sorte toccherà anche ai Gemelli, che fino alla settimana scorsa era nella top 3 in classifica insieme alla Bilancia.

Marte in posizione decisamente sfavorevole sarà nel segno del Cancro. Giornate difficili aspetteranno i nati sotto questo segno ma non c’è bisogno di allarmarsi perché nel weekend ci sarà una ripresa. Marte volterà le spalle anche al Capricorno ma un aiuto verrà dato da Venere che si troverà nel segno.

Occhio al weekend

I Bilancia dovranno stare attenti alle giornate di venerdì, sabato e domenica. Sembra, infatti, che questi giorni saranno molto positivi dal punto di vista lavorativo. Un affare che si conclude, una promozione o una collaborazione importante, chissà cosa riserveranno le stelle ai Bilancia. Il giorno più fortunato di tutta la settimana sarà venerdì con particolare riguardo anche a mercoledì in cui Marte entrerà pienamente nel segno.