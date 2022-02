Un alimento che tutti noi dovremo consumare di più sono i legumi. Questi cibi sono ricchi di ferro e di sali minerali e rappresentano un’importante fonte di proteine.

Spesso, però, non sappiamo come preparare lenticchie e fagioli e crediamo che ci vogliano molte ore di cottura. In realtà, basta conoscere le giuste ricette e riusciremo a realizzare ricette deliziose pronte in fretta.

Oggi vogliamo parlare di una ricetta diventata virale a base di ceci con un condimento del tutto particolare. I ceci saranno buonissimi e salutari, se aggiungeremo questi ingredienti speciali.

Un tocco mediorientale

Oggi andremo a preparare la ricetta dei ceci arrostiti alla salsa di arachidi.

Per preparare questa ricetta useremo alcuni ingredienti tipici della tradizione mediorientale.

Per iniziare dovremo cuocere i ceci, precedente messi a bagno in acqua tiepida tutta la notte. Dovremo far soffriggere una cipolla e uno spicchio d’aglio in abbondante olio di oliva.

Quando i nostri sapori saranno dorati, possiamo versare i ceci e farli tostare a fuoco lento. Poi dovremo aggiungere acqua bollente in modo da coprire i nostri legumi.

Un’altra alternativa, se vogliamo un piatto più leggero, è di cuocere i nostri legumi in pentola a pressione.

Quale sia il metodo di cottura prescelto, dopo mezz’ora i nostri ceci dovrebbero essere pronti, ma è sempre meglio assaggiare per essere sicuri.

Ora possiamo versare in un contenitore del burro di arachidi, una tazza di olio e il succo di un limone. A piacere, possiamo mettere pepe e altre spezie.

È importante mescolare bene questi ingredienti, per creare una salsa uniforme e senza grumi. Aggiungiamo alla salsa i nostri ceci e giriamo con un cucchiaio, in modo che assorbano il condimento.

I ceci saranno buonissimi grazie a questa sfiziosa e gustosa ricetta diventata virale

Ora possiamo versare i ceci in una ampia teglia e infornare per venti minuti a 180° C.

Quando vedremo che la parte liquida è evaporata e i nostri ceci saranno dorati, possiamo spegnere il forno e lasciare raffreddare.

Versiamo i ceci arrostiti in un’insalatiera e condiamoli con cipolla cruda, prezzemolo, semi di sesamo e un filo d’olio. Il nostro piatto super è pronto per essere gustato.

Perfetto per chi vuole rimanere leggero e per tutti i vegetariani, questa ricetta ci permette di variare la nostra dieta e limitare il consumo di carne.

