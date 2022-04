Quest’ortaggio conterrebbe antiossidanti per contrastare radicali liberi e potrebbe prevenire la demenza ma sembra incredibile che anche questo dolce ne sia ricco

Il banco ortofrutticolo, al momento, è pieno di ortaggi e frutta di stagione con grandi proprietà. Asparagi, broccoli, fave, rucole, zucchine ne sono un esempio. Ogni ortaggio ha delle proprie caratteristiche che lo rendono davvero prezioso per la salute.

Del resto, anche i medici sostengono di consumare più verdura nel corso della giornata e, contemporaneamente, di fare attenzione alla quantità della frutta. Sebbene la frutta sia un alimento che apporta diversi benefici, conterrebbe pur sempre degli zuccheri.

Per quanto riguarda la verdura, invece, può essere consumata in quantità superiori, rispetto alla frutta, ma tenendo presente di non esagerare. Visto che si tratta di una fonte di fibre, consumandone in quantità superiori rispetto a quelle indicate, l’intestino potrebbe risentirne.

Tra le proprietà della verdura, vi sarebbero, nella maggior parte degli ortaggi, gli antiossidanti. Come suggerisce la parola stessa, gli antiossidanti si occupano di inibire l’ossidazione delle cellule. E quest’ortaggio di stagione conterrebbe antiossidanti per contrastare radicali liberi, secondo una ricerca.

L’attività antiossidante

Secondo la CREA, il carciofo si trova al primo posto tra gli alimenti con più attività antiossidante. Oltre a contrastare i radicali liberi, gli antiossidanti proteggerebbero dall’invecchiamento precoce della pelle e dall’invecchiamento del cervello. Infatti, il carciofo conterrebbe anche la vitamina K, utile alla promozione della buona salute del cervello, ma anche la vitamina B9 che promuoverebbe il sistema nervoso. Inoltre, se volessimo migliorare la memoria e la concentrazione, ecco cosa dovremmo fare.

Secondo la CREA, nello specifico, è il carciofo alla romana a contenere 14,99 mmol/100g di antiossidanti. Effettivamente, i carciofi alla romana, tipici del periodo pasquale al quale ci stiamo avvicinando, sono una ricetta con diversi ingredienti benefici. Vi è il limone, la menta, l’aglio, l’olio EVO. Anch’essi fonti di antiossidanti.

Tuttavia, la cosa più incredibile è che anche tra i dolci ne spiccherebbe uno con maggiore attività antiossidante. Si tratta di un dolce del tutto inaspettato: il Pan di Spagna. Secondo la CREA, il dolce occupa la 5° posizione, dopo le varietà di radicchio rosso, con 4,49 mmol/100g, nonché la prima posizione nella categoria dolci.

Sicuramente, come si nota dai risultati, il carciofo ne contiene parecchio in più, essendo una verdura. Tuttavia, se consumassimo carciofi alla romana e per dessert il Pan di Spagna, faremo un pieno di antiossidanti. In ogni caso, questo articolo è semplicemente a titolo informativo. Si consiglia, pertanto, di rivolgersi al proprio medico, che valuterà la presenza di antiossidanti e indicherà la quantità da assumere per ciascuno di noi.

