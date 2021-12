In casa, ormai, applichiamo tutta una serie di accorgimenti per il risparmio di plastica. Abbiamo dei metodi di filtraggio dell’acqua casalingo, dei depuratori esterni o ci affidiamo al filtraggio comunale delle tubature. Conserviamo la nostra acqua potabile in bottiglie di vetro, ma ci siamo mai chiesti se stiamo usando le giuste bottiglie di acqua?

Capita spesso che al supermercato compriamo delle bottiglie di vetro per poi riutilizzarle nel tempo, al posto delle più usuali bottiglie di plastica. Questo ci ha permesso di evitare una serie di possibili effetti nocivi a lungo termine sulla nostra salute. Ed evitiamo di incorrere in scomodi depositi o rilasci di microplastiche dovuto al continuo utilizzo delle stesse bottiglie di plastica.

Ecco il segreto per bottiglie sempre pulite

Adesso, invece, dobbiamo considerare la possibilità che possano esistere anche accorgimenti da applicare alle nostre amate bottiglie di vetro. La cosa importante sono i tappi e ne esistono davvero di tantissimi: a corona, a macchinetta, in sughero, sintetici, vetro o chiusura a vite.

Guardando qua e la ci siamo resi conto che ognuna di queste tipologie ha un suo preciso utilizzo. I tappi in vetro sono più indicati per la conservazione di liquori o superalcolici. I tappi a corona sono difficili da riutilizzare una volta aperte bottiglie di bibite gassate. Mentre i tappi in sughero naturale o sintetici sono indicati per la conservazione del vino, come abbiamo visto in questo articolo. Ecco allora che il campo si restringe e la scelta si aggira intorno ai tappi con chiusura a vite o a macchinetta.

Con questo semplice accorgimento diremo addio agli scomodi residui sui tappi di bottiglia

I tappi a vite sono fatti di alluminio ed è molto probabile che si deteriorino nel tempo, esattamente come la plastica delle bottiglie in commercio. Per questo motivo, è possibile che si depositino sul collo della bottiglia residui dello stesso alluminio o addirittura ruggine. Siamo costretti a strofinarle regolarmente con detersivi aggressivi per eliminare ogni possibile controindicazione per la nostra salute. Con questo semplice accorgimento diremo addio agli scomodi residui sui tappi di bottiglia e potremo finalmente smettere di sanificarle a cadenza settimanale.

Le scelte a nostra disposizione sono due: o cambiamo il tappo con regolarità o iniziamo ad utilizzare una diversa tipologia di tappo. Infatti, per la conservazione dell’acqua che beviamo ogni giorno, è consigliabile usare i tappi meccanici.

In commercio se ne possono trovare tra i più disparati. Possiamo direttamente compare le bottiglie con il tappo incorporato: questo, infatti, ha una chiusura ermetica composta da stantuffo e gomma, la quale ha il preciso scopo di chiudere ermeticamente la bottiglia. Oppure, se non vogliamo rinunciare alle nostre amate bottiglie, possiamo trovarne in commercio vendibili singolarmente che si possono applicare a qualsiasi bottiglia, anche in quelle con più capienza di litri. In questo modo sarà molto difficile incorrere in problemi di residui depositati, ma anche qui bisogna sempre stare attenti. Cambiare la guarnizione in gomma regolarità ci eviterà che questa si deteriori e perda la sua funzione di chiusura ermetica.