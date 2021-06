Questo trend culinario di TikTok del 2020 e che tutt’ora spopola sul web è un trucco geniale per tagliare le piadine in modo da gustarle meglio. Lo chiamano tortilla wrap hack e consiste nel tagliare e piegare le piadine usando un particolare procedimento. Magari da applicare proprio a questa ricetta, altresì diffusasi tramite TikTok. Così facendo si otterrà una piadina in cui gli ingredienti saranno distribuiti in modo uniforme. Quindi ci si godrà il sapore di ciascuno quando la si mangerà. In più, si eviterà quello che succede spesso con panini, piadine o calzoni: che alcune parti sono vuote e altre troppo piene di ingredienti.

C’è un altro vantaggio dato da questo particolare taglio. Capita spesso che addentando una piadina si faccia cadere involontariamente gran parte degli ingredienti e delle salse. Applicandolo si eviterà anche questo fastidioso inconveniente.

Non sorprende che il video originale abbia ricevuto più di sei milioni di visualizzazioni, 576.000 reazioni e 3,700 commenti su TikTok in meno di un mese. Con il trascorrere del tempo, l’hashtag #TortillaTrend ha raggiunto (e ad oggi superato) un traguardo importante come 2 miliardi di visualizzazioni. Si può pertanto parlare di un vero e proprio fenomeno virale, l’ennesimo nato dalla piattaforma cinese e condiviso fino a diffondersi anche nel resto della rete.

D’altronde, i video a tema life hacks, cioè trucchetti che tornano utili nella vita di tutti quanti i giorni sono tra i più apprezzati e condivisi, non solo su TikTok. Anche su Instagram e su Facebook le pagine a tema raccolgono sempre più interazioni.

La farcitura da utilizzare per la piadina è ininfluente. L’importante è che tra gli ingredienti ce ne sia uno che faccia da collante per gli altri e permetta alla piadina di stare chiusa, come un formaggio o una salsa.

Ma il vero segreto sta tutto in un taglietto da effettuare al momento giusto. Si dispongono i quattro ingredienti scelti su ogni tortilla, immaginandola divisa in quattro quadranti. Poi si effettua su ciascuna un taglio dal centro fino al bordo inferiore. Alla fine, invece di arrotolarla come si farebbe di norma, la si piega a triangolo per quattro volte. Per farlo si sovrappongono le sezioni della piadina partendo da quelle vicine al taglio effettuato procedendo in senso orario. Infine, non resta che piastrarla o mangiarla così com’è.

Un modo semplice e divertente da applicare per godersi al meglio la tortilla o la piadina.