I life hacks che cambieranno la vita nei piccoli gesti quotidiani

La parola “hacking” fa sempre un po’ paura. Vengono subito in mente furti di dati, operazioni illegali, malintenzionati. Hackerare, tra l’altro, è concepita come una prerogativa del digitale. Da fare sui computer. Ma con un po’ di inventiva è possibile, a tutti gli effetti, “hackerare” anche le giornate e i piccoli gesti quotidiani.

Questa pratica, nel gergo di internet, si chiama “life hack” ed è un insieme di accorgimenti che vanno a semplificare la vita di tutti. Ce ne sono un’infinità, e risolvono tantissimi piccoli problemi dei quali magari non ci si rende neanche conto. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora scelto alcuni dei “life hacks” che cambieranno la vita nei piccoli gesti quotidiani.

Alcuni trucchi

Come impedire che le banane diventino nere? Facilissimo. Innanzitutto, non vanno tenute in frigo. Poi, trucco semplicissimo: basta mettere della pellicola trasparente attorno al picciolo.

Gli amanti degli spuntini adoreranno anche quest’altro trucco. Mangiare i pop-corn stando seduti al Pc senza sporcare la tastiera diventerà uno spasso. Basta indossare una felpa al contrario e usare il cappuccio sotto il mento, come un contenitore apposito. Basta con le briciole ovunque! E se proprio c’è bisogno di pulire la tastiera, basta usare il lato adesivo di un post-it per raggiungere gli angoli più remoti.

Nessuno ci aveva pensato

Mangiare l’hamburger può essere molto complicato se non si vuole far cadere neanche una goccia di salsa. Ma c’è un metodo facilissimo. Sembrerà assurdo, ma bisogna afferrare il panino al contrario, tenendo la parte senza semi di sesamo verso l’alto. In questa posizione bisogna usare tutte le dita. Stringendo l’estremità dell’hamburger con anulari e mignoli. Niente potrà sfuggire!

Ferro da stiro fuori uso? È sufficiente prendere una pentola e farci bollire dell’acqua dentro. In pochi minuti si avrà un sostituto dignitoso dell’elettrodomestico in panne.

Le dita ringrazieranno per il prossimo trucco. Per evitare spiacevoli schiacciamenti quando si usa il martello per fissare un chiodo, basta usare una molletta per tenere la mano al sicuro. Questi sono solo alcuni dei “life hacks” che cambieranno la vita nei piccoli gesti quotidiani.