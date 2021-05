Le piadine che stanno spopolando su tiktok sono la ricetta facile e veloce per l’estate che tutti vogliono provare

Una delle piattaforme social più seguite negli ultimi tempi, sta lanciando da un po’ delle video ricette che stanno riscuotendo molto successo. Video divertenti con lo scopo di intrattenimento che in questo caso sperimentano il più delle volte delle vere e proprie ricette che diventano virali riscuotendo molto successo a tavola.

In questo caso si parla di una ricetta che sta spopolando su TikTok da provare per l’estate, delle famose piadine fatte di lenticchie. Una ricetta molto facile e davvero veloce da preparare che racchiude gusto, leggerezza e ottimi valori nutrizionali.

Molti tiktoker hanno sperimentato varie versioni farcite in molti modi creativi che tutti possono riproporre per un pranzo light, un aperitivo o anche un picnic.

Ingredienti

100 g di lenticchie rosse

100 ml acqua

un filo di olio extravergine d’oliva

un pizzico di sale

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo delle lenticchie, lavarle con acqua corrente e metterle in ammollo dentro un recipiente per non meno di 2 ore.

Dopo aver atteso il tempo sopra indicato, prendere le lenticchie sciacquarle e con l’aiuto di un frullatore iniziare a frullarle con un po’ d’acqua fino ad ottenere un composto ben omogeneo. Successivamente aggiungere un pizzico di sale e girare.

Prendere una padella antiaderente e metterla sul fuco vivo con un filo d’olio e dopo giusto un minuto versare un mestolo del composto preparato. Disporre uniformemente per tutta la circonferenza della padella, il composto, per formare una piadina tonda e senza dislivelli.

Far cuocere per circa 2 minuti, verificando la cottura alzando pian piano a lato la piadina e girarla delicatamente. Proseguire fino a quando non sarà finito tutto il composto di lenticchie e lasciar raffreddare prima di farcirle.

La farcitura perfetta per restare leggeri e in forma

Nell’impasto base delle piadine alcuni tiktoker famosi aggiungono un pizzico di curry oppure pepe nero e curcuma, ma sono molte le varianti che si possono sperimentare con un pizzico di fantasia. Oltre all’impasto base che con un pizzico di creatività può fare la differenza, anche il ripieno non è da meno.

Calde o fredde, dolci o salate, possono essere farcite con gli ingredienti che più piacciono o con le rimanenza per una ricetta svuota frigo.

Uno degli abbinamenti senz’altro gustosi è quello con un pizzico di curry nell’impasto delle piadine, farcite con dei peperoni tagliati freschi a rondelle o cotti al vapore con uno spicchio d’aglio e un filo d’olio.

Anche la versione dolce può far gola nonostante si parla di lenticchie. Basterà sostituire il sale con un pizzico di zucchero e farcire con la marmellata.