Il mondo dell’hairstyle mostra le nuove tendenze del 2022. Moltissime saranno le donne che daranno ai capelli un nuovo look nei prossimi mesi.

Dal taglio al colore, il desiderio è quello di far emergere vitalità, femminilità e senso di rinascita. D’altronde, lo dicono anche le stelle che il 2022 sarà un momento di grande rinnovamento personale per molti di noi. In particolare, 3 segni zodiacali saranno travolti dalla fortuna già dalle prime settimane di gennaio. Ecco di chi stiamo parlando.

Per molti esperti del fashion system il 2022 vedrà moltissime novità ma anche tante riconferme.

Per quanto riguarda le tendenze relative ai capelli, avevamo già parlato di uno dei tagli che sarà tra i più richiesti del 2022 perché sta bene a tutte le donne, anche alle over 50 e 60.

La parola d’ordine che caratterizzerà i dodici mesi del 2022 sarà “leggerezza”. Infatti, le chiome proposte dagli hair stylist più famosi sono sbarazzine e svolazzanti ma sempre impeccabili.

Ed ecco perché questo taglio semplice ma strategico sarà di moda nel 2022 perché rende i capelli leggerissimi e valorizza ogni viso

Regalare volume ma senza rinunciare troppo alle lunghezze ed incorniciare il viso alla perfezione. Questa è la mission del 2022. In che modo? Basterà richiedere al parrucchiere un taglio scalato. Difatti, sarà proprio questa la tipologia di taglio che spopolerà sempre di più nel 2022.

Sicuramente, i tagli scalati non sono una novità, eppure saranno proprio loro ad ipnotizzare tutte, dalle giovanissime alle donne più adulte. Il motivo è molto semplice: questo taglio sta bene a chi ha una chioma lunghissima, lunga, media o addirittura corta.

Un taglio che può essere impreziosito da una frangia ampia e vaporosa, come quella sfoggiata dalla celebre show girl Belen Rodriguez durante le recenti festività natalizie.

Inoltre, le scalature incorniciano il viso ma non invecchiano, soprattutto se la chioma è resa voluminosa da una bella piega. Ecco come farla in casa in poche mosse e dare volume ai capelli partendo dalla radice.

Per le donne più adulte che non vogliono rinunciare alle lunghezze si consigliano scalature basse e ciocche sfilate. Adatte in particolar modo per sfinare i lati del viso. Per il 2022 la riga più gettonata sarà quella centrale.

I tagli shag e mullet scalati, rigorosamente associati ad una frangetta sbarazzina spopoleranno tra le amanti delle chiome di media lunghezza. I tagli shag prevedono scalature dinamiche e asimmetriche. Un’alternativa più rock al classico bob che ha letteralmente sbancato negli ultimi anni. Il mullet, invece, è più sfilato, corto sul davanti e sui lati. Il dietro è più lungo e copre la nuca.

Per le chiome più corte, il pixie cut scalato sarà molto gettonato. Con un gioco brioso di volumi anche le donne più adulte appariranno subito più giovanili. Dunque, sarà questo taglio semplice ma strategico sarà di moda nel 2022 perché rende i capelli leggerissimi e valorizza ogni viso.