Ad una manciata di giorni alla fine del 2021, ecco che si comincia a fare il bilancio dell’anno che sta volgendo al termine. Tra obiettivi raggiunti e progetti sfumati nel nulla, sono in molti a chiedersi che piega prenderà il nuovo anno.

A darci qualche indicazione ci pensano le stelle che stanno delineando quelle che saranno le influenze dei pianeti, più o meno significative.

Cresce il desiderio di rinascita

Sicuramente, dopo il forte stress emotivo degli anni della pandemia, il mood collettivo sarà quello di una ripartenza. Un desiderio di rinascita che regala una spinta in più a tutti, indipendente dall’oroscopo.

Tuttavia, carpire qualche informazione in più e scoprire chi sarà baciato dalla Dea Fortuna nel 2022 certamente suscita un discreto interesse. In effetti, secondo l’oroscopo saranno 3 i segni zodiacali che godranno della benevolenza delle stelle, almeno nei primi mesi dell’anno.

Di chi si tratta lo scopriremo tra poco. Intanto, per tutti gli scaramantici alle prese con i regali natalizi segnaliamo 3 piante bellissime che attirano fortuna, denaro ma anche amore e buona salute.

Nell’oroscopo c’è chi ci crede e chi no, tuttavia cercare di capire se e in che modo gli astri celesti possano influenzano le nostre scelte ha sempre affascinato. Per chi è in cerca dell’anima gemella, ad esempio, potrebbe trovare interessante scoprire quali sono i segni zodiacali sempre opposti che non si capiranno mai.

Per molti il 2021 non è stato un anno particolarmente fortunato. La situazione, però, potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. In particolare a 3 segni zodiacali che saranno aiutati da Giove.

Dunque, altro che cattiva sorte, gennaio 2022 inizia col botto per 3 segni zodiacali che aiutati da Giove saranno travolti da soldi e fortuna

Come anticipato il 2022 ha tutte le carte in regola per essere l’anno della rinascita e dalla svolta. A dare una mano a risollevarci arriva Giove. Questo pianeta, in 12 mesi transiterà in due segni. Stiamo parlando dei Pesci e dell’Ariete. Un dato che, per lo scenario astrale, appare molto interessante. Innanzitutto, perché dal 30 dicembre 2021 Giove si sposta sul segno dei Pesci e da quel momento in poi, anche altri segni beneficeranno della sua influenza. Stiamo parlando dei segni d’acqua come il Cancro, lo Scorpione e i Pesci. Sono loro i primi fortunati del 2022.

Il tocco “magico” di Giove

L’influenza di Giove per i nati sotto il segno del Cancro porterà una maggiore serenità nei rapporti personali. Ci si sentirà più pronti ad afferrare la fortuna con le mani e a capire i migliori progetti in ambito lavorativo.

Per gli Scorpione, invece, Giove porterà una buona dose di passione, in amore per gli altri ma anche per se stessi. Gennaio sarà un ottimo mese per cominciare a regolarizzare dieta ed esercizio fisico. Un periodo più adatto per amarsi di più. Buone prospettive anche nel lavoro.

Novità interessanti coinvolgeranno i nati sotto il segno dei Pesci. Il mese di gennaio sarà ideale per cambiare casa. Ci si sente pieni di energia e grazie a Giove affrontare nuove sfide lavorative sarà stimolante e gratificante. Quindi, altro che cattiva sorte, gennaio 2022 inizia col botto per 3 segni zodiacali che aiutati da Giove saranno travolti da soldi e fortuna.