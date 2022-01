Ci siamo ormai lasciati alle spalle il 2021 e abbiamo già appeso alla parete il calendario del 2022. Sperando vivamente che il nuovo anno porti un po’ di serenità, tiriamoci su il morale sfogliando le pagine del nuovo almanacco. Teniamo d’occhio il calendario perché tra ponti e festività il 2022 ci riserva viaggi e vacanze con soli pochi giorni di ferie. Questa abitudine è tipica degli studenti che, a inizio anno scolastico, scorrono le pagine del diario per vedere quante vacanze siano previste. Ma questo gesto è un classico anche di chi ama viaggiare. Coloro che amano andare alla scoperta di luoghi sempre nuovi, pianificano già a inizio anno le varie esperienze da fare. Viaggi a lungo raggio o escursioni più vicine a casa, tutto dipende dai giorni a disposizione e dal tempo necessario per raggiungere le destinazioni prescelte.

Vediamo quindi quali sono i giorni da poter sfruttare.

Natale e Capodanno non ci hanno dato grandi soddisfazioni, da questo punto di vista, cadendo di sabato e domenica. A risollevare le sorti ci pensa però l’Epifania 2022. La Befana ormai imminente cade infatti di giovedì, un’ottima occasione per fare un weekend lungo prendendo un giorno soltanto di ferie. Per godere ancora un po’ dell’atmosfera natalizia, tra luci, dolci e mercatini ecco la splendida città italiana dove andare anche con i bambini.

Ponti e festività di primavera e d’estate

La domenica di Pasqua, nel 2022, sarà il 17 aprile. Ovviamente, sarà festa anche lunedì 18. Secondo la tradizione, a Pasquetta si fanno gite fuori porta. I fortunati che possono agganciare giovedì e/o venerdì santi potrebbero pensare ad un bel viaggetto, magari al caldo. In questa deliziosa cittadina spagnola, perfetta per un weekend lungo, si beve bene e si mangia con gusto senza spendere cifre folli.

Brutte notizie per il 1º maggio 2022. La Festa dei Lavoratori cade infatti di domenica. Ma ci si può rifare il lunedì 25 aprile (Festa della Liberazione).

Un’ottima opportunità ce la regala poi il 2 giugno 2022 che è di giovedì. Prendendo il venerdì di ferie, è possibile fare 4 bei giorni al mare o in qualche città d’arte.

Anche il Ferragosto del 2022 non delude. Cadendo infatti di lunedì, rappresenta una buona opportunità per fare un long weekend. L’ideale per chi ha già fatto le vacanze a giugno o deve ancora aspettare settembre.

Buone notizie anche per l’autunno/inverno

Dopo l’estate, per poter fare una pausa occorre aspettare il 1º novembre, ossia la festa di Ognissanti che, nel 2022, sarà di martedì.

La festa dell’Immacolata (8 dicembre) cadrà nel bel mezzo della settimana. Sarà infatti di mercoledì. Sicuramente, i milanesi, agganciando il 7 dicembre (Sant’Ambrogio, Patrono del capoluogo lombardo), riusciranno a fare una bella infilzata di vacanze già dal sabato precedente. Ma anche chi non è di Milano, e ha ferie che avanzano, può approfittare per programmare un viaggetto. Oltre alle classiche località sciistiche, è perfetta questa magica località dove vivere 5 indimenticabili esperienze.

Concludiamo con le festività natalizie 2022

Anche il prossimo anno, Natale e Santo Stefano non saranno il massimo perché cadranno rispettivamente di domenica e lunedì. Idem per il 31 dicembre, che sarà di sabato.