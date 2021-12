Occhio a questo il meraviglioso “taglio capelli 2022” perché è già un successo e piace molto alle donne.

Non è il classico taglio corto che i parrucchieri propongono spesso alla soglia dei fatidici “anta”. Non è neanche il favoloso “long bob”, portato alla ribalta da Michelle Hunziker all’inizio di quest’autunno.

Il taglio di cui parleremo questa sera è un’acconciatura che mixa diversi stili molto amati e che rende l’aspetto più sbarazzino. Un’ottima idea per le giovanissime che con un gioco di volumi, linee e sfumature si trasformano in donne eleganti e consapevoli della propria femminilità. Un taglio decisamente strategico per le donne più adulte che, invece, incorniceranno il volto in modo più brioso e giovanile.

Donne, acconciature e femminilità

Si sa che molte donne istaurano un rapporto quasi viscerale con la propria chioma. Dunque, trovare l’acconciatura migliore è fondamentale a tutte le età.

Tantissime donne, ad esempio, cercano di dare volume ai capelli dalla radice per avere una chioma svolazzante e leggera. A tal proposito, avevamo proposto anche questi formidabili consigli pratici e molto efficaci.

Le tendenze autunnali propongono anche questi tagli meravigliosi che ringiovaniscono, perfetti per ogni viso anche a 50 e 60 anni.

Infine, per chi combatte contro i capelli bianchi, ecco i metodi velocissimi per coprirli poco prima di uscire.

Per il 2022 arriveranno delle piacevoli novità.

Difatti, sarà questo il taglio di capelli più richiesto nel 2022 perché sta bene a tutte le donne, anche alle over 50 e 60

Stiamo parlando del “sliced bob”. Non è un caschetto classico (quello corto che raggiunge le spalle) e neanche un taglio corto maschile. Quel che è certo è che sarà una delle tendenze favorite del prossimo anno.

Il taglio chiamato sliced bob si mostra come un caschetto lungo e pari, rigorosamente con dei ciuffi frontali leggermente più lunghi verso il mento.

Questo taglio non presenta scalature e neanche tagli netti. Sta bene sia sul capello liscio che su quello riccio. Di fatto, lo sliced bob non è una novità, tuttavia vista la sua capacità di risaltare ogni viso in modo semplice e veloce è tornato di moda anche per l’inverno 2022.

Lo sliced bob crea movimento e simmetria. Un’armonia che mitiga le imperfezioni del viso e accentua, invece, i tratti più femminili. Un effetto che si nota soprattutto con i capelli lisci.

Inoltre, incornicia alla perfezione anche i visi tondi (che generalmente evitano il caschetto classico) perché otticamente rende più sottile la zona frontale.

Per l’asciugatura, si consiglia di non esagerare troppo con la piastra. Meglio optare per onde morbide per un effetto naturale. Asciugare i capelli a testa in giù per regalare volume alle radici.

Per le chiome ricce, invece, bisognerà insistere di più sulle ciocche frontali cercando di addolcire i ricci e incorniciare meglio il viso.

Dunque, occhio perché sarà questo il taglio capelli più richiesto nel 2022 perché sta bene a tutte le donne, anche alle over 50 e 60.