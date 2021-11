Ogni donna ha un’attenzione spasmodica per i propri capelli. Sono simbolo di femminilità e seduzione, in più capaci di cambiare completamente aspetto al nostro volto.

Dopo un po’, tutte sentono la necessità di “darci un taglio”, letteralmente parlando. Una scelta dettata dalla voglia di cambiare ma anche per motivi legati allo stato del capello.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Qualche colpo di forbici, infatti, li rinforza e infoltisce, tanto più dopo le sofferenze dell’estate. Sale marino, cloro e sole, infatti, sciupano terribilmente i capelli. A tal proposito, ricordiamoci che possiamo realizzare anche un balsamo fortificante con 3 ingredienti della cucina.

Decidere come tagliarli però non è mai cosa semplice, ma potrebbe esserci una soluzione che ben si presta a tutte le donne. Si tratta infatti di questo taglio di capelli realizzabile anche in casa e che sta spopolando perché incornicia armonicamente qualunque viso.

Capelli di tendenza

Ogni look accurato non tralascia alcun dettaglio e la moda lo sa bene. Tante sono le tendenze in fatto di abbigliamento per quest’autunno inverno, come il ritorno di questo caldo e versatile maglione in 5 abbinamenti super chic.

Anche in fatto di acconciature, ve ne sono alcune davvero in voga. Ormai lo sappiamo tutti che, in fatto di capelli, tornano preponderanti alcuni tagli corti. Stiamo parlando del bob cut, un caschetto, e del pixie cut con ciocche sfilatissime.

Due tagli indubbiamente di grande effetto, ma che non sempre si adattano a ogni tipologia di viso. In più, vi è da dire che anche la loro manutenzione richiede un certo impegno.

Fortunatamente, la moda ci viene incontro anche con altre proposte più facili probabilmente da gestire e in sintonia con tutti i visi.

Questo taglio di capelli realizzabile anche in casa sta spopolando perché incornicia armonicamente qualunque viso

Tagliare i capelli non sempre significa voler dare un taglio netto, talvolta è un modo semplicemente per alleggerirli e curarli. Inoltre, anche per dare loro la giusta vitalità e dinamicità persa dopo qualche tempo dall’ultima seduta dal parrucchiere.

Una nuova tendenza ha preso piede a partire da TikTok, si tratta di un taglio auto realizzabile. È il cosiddetto Ponytail Shag, un taglio scalato che si compone di ciocche sovrapposte di varie misure. In virtù di tali caratteristiche, i capelli più corti davanti e che pian piano si allungano, si combinano in sintonia con qualunque viso. Lo valorizzano e incorniciano dolcemente.

Per ottenerlo sarebbe sufficiente legare tutti i capelli in una coda alta. Trattenerne poi dinanzi al viso la punta e tagliare.

L’effetto finale è una capigliatura vivace e movimentata, in grado di ridare carattere anche a tagli divenuti ormai piatti.

Naturalmente serve una mano ferma e precisa, motivo per cui, se non siamo sicure di riuscirci, sarà meglio richiederlo al parrucchiere piuttosto che rischiare di fare danni. In ogni caso, il Ponytail Shag sembra destinato a un grande successo e sceglierlo potrebbe essere davvero la scelta giusta per avere dei capelli mozzafiato.

Approfondimento

Abbinare gli orecchini al taglio di capelli in modo equilibrato è facilissimo con questi consigli