Che i segni zodiacali abbiano delle caratteristiche lo sappiamo tutti. Tuttavia, quando leggiamo l’oroscopo cerchiamo sempre delle parti del nostro carattere che ci piacciono. I Leone cercheranno sicuramente la passionalità, mentre i Capricorno cercheranno la loro visione realista e concreta del Mondo.

In definitiva, nessuno cerca i lati oscuri del proprio carattere, nessuno vuole ascoltare delle verità forse difficili da ammettere. Ad ogni modo, noi esseri umani non siamo perfetti e dunque esistono anche dei tratti del nostro carattere che non vorremmo avere ma che abbiamo. Infatti, non Toro e Leone ma questi sono i segni zodiacali più irascibili secondo l’oroscopo.

Vergine e Pesci in testa

I due segni che secondo l’oroscopo sono quelli che si arrabbiano di più sono proprio la Vergine e i Pesci.

I nati sotto la Vergine sono persone estremamente logiche e razionali. Cercano di rispettare sempre il prossimo ma in cambio vogliono essere sempre rispettati. Non parliamo tanto o solo per quanto riguarda le scelte ovvie, ma anche quelle più inside e difficili da approvare.

La determinazione con cui i Vergine conducono la propria vita è esemplare, ma quando una persona critica, specie in pubblico, una loro scelta i Vergine si adirano. Certo, da una parte è ammirabile il loro coraggio, ma dall’altra la loro irascibilità a volte può persino risultare molesta.

Per quanto riguarda i Pesci invece, mal sopportano le ingiustizie, i torti e soprattutto le dicerie. Dunque la loro pazienza è spesso messa alla prova quando incontrano persone che cercano di fare i furbi con loro. Il loro difetto maggiore è che fanno davvero fatica a perdonare e sono molto vendicativi. La loro vendetta sarà davvero calcolata nei minimi dettagli.

Non Toro e Leone ma questi sono i segni zodiacali più irascibili secondo l’oroscopo

Infine, l’Acquario è il terzo segno più irascibile dell’oroscopo. Questo segno è governato da Saturno e Uranio ed è completamente avverso ai momenti di difficoltà. Per i nati sotto l’Acquario la vita dovrebbe sempre essere programmata, liscia e senza alcuna strada storta.

Tuttavia, la realtà ci insegna che spesso la nostra esistenza si deve confrontare a difficoltà di vario genere a cui bisogna rispondere con un’emotività sicura e decisa. L’Acquario, invece, risponde con fermezza, a volte troppa, alle difficoltà della vita e dunque diventa molto irascibile.

Approfondimento

Pochissimi conoscono queste curiosità sorprendenti sui segni zodiacali dell’oroscopo.