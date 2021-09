La cura dei capelli è fondamentale per tutti. Chi più chi meno, ma tutti vi dedichiamo tempo e soprattutto soldi. Anche la persona meno vanitosa avrà nel mobiletto del bagno almeno tre prodotti per capelli. Tra shampoo, maschere, oli e balsami ogni mese ci ritroviamo a spendervi un sacco.

La nostra chioma dopo l’estate

Abbiamo prodotti per ogni aspetto delle nostre chiome. Ma c’è un periodo in cui spendiamo ancora di più per questi acquisti, ed è proprio quello in cui ci troviamo ora. Non sappiamo che in realtà bastano 3 soli ingredienti che tutti usiamo in cucina per rinforzare i nostri capelli e risparmiare allo stesso tempo.

Alla fine dell’estate ci ritroviamo tutti con i capelli alquanto provati. Sole e salsedine li sciupano in maniera incredibile. I nostri capelli diventano secchi, sfibrati, opachi e perdono di volume. Un modo per camuffare potrebbe essere renderli ricci con queste tecniche casalinghe. Ma per rimetterli in sesto, prima di lanciarci in acquisti vari, valutiamo che la soluzione potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.

Bastano 3 soli ingredienti che tutti usiamo in cucina per rinforzare i nostri capelli

Possiamo usare delle erbe aromatiche molto comuni e diffuse, che usiamo solitamente per insaporire i nostri piatti. Se rimediare gli ingredienti è facile, preparare questo balsamo naturale alle tre erbe lo è altrettanto. Ci serviranno:

20 g di rosmarino;

circa 20 g di timo;

20 g di salvia.

Per pesare le erbe ci servirebbe una bilancia di precisione. Se non dovessimo averla in casa, possiamo regolarci andando ad occhio o pesando le nostre erbe in una normale bilancia per la pasta.

Una volta ricavate le dosi inseriamo un litro d’acqua in una pentola e mettiamovi a macerare per due – tre ore le erbe. Successivamente accendiamo un fornello della cucina e poniamovi la nostra pentola. Faremo bollire il nostro composto per qualche minuto.

Spegniamo poi il fornello, togliamo la pentola dal fuoco e lasciamola raffreddare. Filtriamone il contenuto con un colino, ciò che è rimasto delle erbe infatti possiamo scartarlo e buttarlo.

Trasferiremo invece il liquido in un contenitore più comodo per usarlo, come un barattolo o un flacone.

Dopo aver fatto lo shampoo lo useremo come un normale balsamo: lo stenderemo sui nostri capelli massaggiando e lasciandolo in posa per qualche minuto. Al termine lo risciacqueremo.

Il balsamo alle tre erbe è indicato per rinforzare i nostri capelli e ridare loro il volume che hanno perso. Un valido aiuto economico, naturale e semplice da realizzare per i nostri capelli dopo l’estate. Spesso molti rimedi sono proprio in casa e non vale solo per i capelli: per proteggere le labbra basta questa ricetta della nonna con ingredienti dalle nostre dispense