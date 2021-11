Il Natale si avvicina, abbiamo già visto qualche idea regalo a basso costo, come ad esempio il barattolo dei pensieri positivi. Vogliamo, però, andare a soddisfare anche il gusto certi di un pensiero che farà felici grandi e piccini. Quello che mostreremo è un torrone particolare: niente zucchero, albume d’uovo e miele questo torrone con ben 3 tipi di cioccolato farà impazzire tutti quanti

Per nulla difficile la sua preparazione, lascerà tutti con l’acquolina in bocca. Andiamo ora a vedere cosa serve e come fare per realizzarlo.

Cosa occorre:

200 gr di cioccolato fondente;

200 gr di cioccolato al latte;

400 gr di cioccolato bianco;

200 gr di nutella;

150 gr di nocciole tostate e spellate;

stampi in silicone (quantità variabile a seconda della grandezza degli stampi.

Procedimento

Inserire in un frullatore il cioccolato fondente tritando il tutto. Se si prende la tavoletta con i blocchi di cioccolato spessi, tagliarli a tocchetti per evitare di sovraccaricare l’elettrodomestico. Sciogliere, poi, il cioccolato fondente su un pentolino facendo attenzione a non bruciarlo (meglio se a bagnomaria). Una volta sciolto versare il cioccolato negli stampini e, aiutandosi con le dita, farlo aderire bene a tutte le pareti. Inserire gli stampi in frigorifero per circa 30 minuti per farlo indurire.

Nel frattempo, inserire nel frullatore non lavato, il cioccolato restante e tritare il tutto. Dopodiché, sciogliere il cioccolato ed unire la nutella. Aggiungere, poi, le nocciole sia intere che spezzate e spatolare per amalgamare il tutto.

A questo punto lo stampo che avevamo messo in frigorifero dovrà essere tirato fuori e versare il composto livellando bene il tutto. Reinserire velocemente in frigorifero lasciando riposare per una nottata.

Il giorno seguente togliere il torrone dagli stampi e confezionarli in bustine trasparenti alimentari, qualora vogliamo creare dei deliziosi regali di Natale. Tenere il torrone in frigorifero finché non lo regaleremo ai nostri amici e parenti.

Un piccolo accorgimento

Se notiamo il cioccolato di rivestimento un po’ opaco, non dobbiamo preoccuparci. Quell’effetto è dato dal fatto che il cioccolato non è stato temperato. Per temperarlo, il cioccolato, ha bisogno di uno shock termico. Solo così potremo avere un rivestimento lucido, ma anche senza il gusto resta comunque invariato. Non ci resta che provarlo e soddisfare le nostre papille gustative.