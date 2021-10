Gli occhi sono l’espressione della nostra anima. Attraverso di loro infatti passano le nostre emozioni, un modo di comunicare ancor più importante da quando usiamo le mascherine per il Covid.

Sono anche un punto importante del nostro viso e in rilievo. Per questo nel make up rivestono un ruolo sempre molto centrale. Attraverso il trucco cerchiamo sempre di valorizzarli, ad esempio anche correggendo con alcune strategie gli occhi infossati.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nell’adottare le varie tecniche, dobbiamo sempre tenere d’occhio anche le varie tendenze. Spesso, infatti, si rivelano particolarmente interessanti.

Questo semplice make up occhi che rende lo sguardo intenso e ammaliante sta davvero spopolando

Anche la moda non trascura il make up, tantomeno quello degli occhi che permette di sbizzarrirsi particolarmente.

In questo periodo vi è una tendenza particolarmente in voga, nelle sfilate come sui social.

Una tecnica adatta a tutte le tipologie di occhi. Infatti li esalta e rende protagonisti allungandoli.

Il risultato è uno sguardo magnetico e seducente che va a colpo sicuro.

Stiamo parlando del reverse eyeliner, anche detto eyeliner a rovescio.

Come si comprende già dal nome, l’eyeliner a rovescio è il contrario del solito tratto sulla linea sopracciliare superiore. Questo infatti si realizza invece su quella inferiore.

Come si realizza

Può sembrare complicato, ma in realtà basta un poco di esercizio e tutt’al più qualche prova.

Come prima cosa, ci servirà una matita morbida, quindi preferibile optare per una kajal. A tal proposito, abbiamo consigliato già 7 matite per occhi incredibilmente convenienti con prezzi tra 2 e 12 euro.

Cominciamo stendendola all’interno della riga inferiore dell’occhio. Per chi fosse alle prime armi, consigliabile fare diversi puntini e poi unirli tra loro.

Nel bordo esterno dell’occhio dobbiamo spingerci leggermente nella parte di confine, cioè in quel punto a metà tra la riga interna ed esterna inferiore.

Cerchiamo di metterla in modo omogeneo.

Una volta completato, prendiamo un piccolo pennello o uno sfumino se l’abbiamo. Con lo stesso sfumiamo la matita come a creare una linea esterna. Allo stesso tempo, spingiamo la matita del bordo esterno verso l’alto come a creare una virgola. Per evitare che la matita coli, picchiettiamoci sopra un ombretto in polvere del medesimo colore.

L’ultimo tocco è ricalcare l’intera linea esterna venutasi a creare con l’eyeliner. Come per la matita, possiamo creare diversi punti se ci viene più facile. Se abbiamo difficoltà nella parte finale, potrebbe invece aiutarci questo segreto per realizzare una virgola perfetta. Una sottile linea nell’attaccatura sopracciliare superiore, un po’ di mascara sopra e sotto, et voilà! Siamo pronte ad avere il mondo ai nostri piedi.

Questo semplice make up occhi che rende lo sguardo intenso e ammaliante sta davvero spopolando e ci renderà delle femme fatale.