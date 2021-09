Irrinunciabile nel beauty di ognuna è la matita per gli occhi, spesso usata quotidianamente. Ne usiamo tantissime e spesso dobbiamo anche sostituirle se le rompiamo temperandole e facendole cadere. Data la frequenza della spesa, non sarebbe quindi affatto male risparmiarvi qualcosa. Accanto a quelle di fascia alta, esistono infatti numerosi marchi che offrono matite per gli occhi a prezzi più che accessibili e adatte a tutte. Scopriamole e vediamone le caratteristiche per individuare quella che potrebbe fare al caso di ognuna, così da poter sottolineare i propri occhi in maniera degna ma con un grande risparmio.

Ecco 7 matite per gli occhi incredibilmente convenienti con prezzi tra 2 e 12 euro

Cominciamo con la Master Drama Maybelline New York, il prezzo potrebbe variare dai punti vendita ma la si potrebbe trovare attorno agli 11,99 euro. È una matita molto morbida e che dovrebbe durare fino a 16 ore senza sbavature. È di diversi colori: due neri, di cui uno più intenso, blu, azzurro, grigio, marrone e verde.

Quella che segue è una matita che può far contenti un po’ tutti davvero, poiché può essere usata come matita, kajal, eyeliner ed è anche consigliata per enfatizzare l’ombretto. Stiamo parlando dell’Easy Liner Eyes Pupa, a un prezzo di mercato di circa 9,90 euro. Colori intensi e facili da sfumare, tratto preciso. Disponibile in ben 51 tonalità, dai colori più classici al lime, argento, oro e tanti altri.

Proseguiamo con la matita 24 ore Deborah a lunga durata, dal tratto preciso e non troppo cremoso. Costo 9,00 euro. La si trova in 6 colori classici, nero, marrone, grigio, verde e blu.

Ampia scelta di colori per la Crayon Contour Yeux 12h Waterproof di Sephora, disponibile in 24 tonalità e in 3 effetti diversi: matopaco, glitter e perlato. Luminosa e vivace, resistente all’umidità, la si trova a 8,99 euro.

Ancora più convenienti

Andiamo avanti con le matite con un prezzo ancora più vantaggioso di quelle già mostrate.

La Wonderproof di Wycon ha un costo di 7,90 euro. È waterproof, a lunga durata senza sbavature e si fissa rapidamente. Disponibile in 16 colori, classici e più ricercati, alcuni particolarmente brillanti.

Matita per uso esterno è la Intense Colour Long Lasting Eyeliner prodotta da Kiko. Scorrevole, a lunga durata ma sfumabile grazie allo sfumino applicatovi al di sopra. La si trova in 16 colori, di cui alcuni perlati, alcuni mat e altri metallici.

Concludiamo con la matita più economica ma non meno valida, la Long Lasting di Essence, sul mercato a 1,90 euro. Di lunga durata, morbida ma non troppo, facilissima da applicare. Con l’ulteriore comodità di non doverla temperare poiché dotata di punta retrattile. Disponibile in 15 tonalità, in colori classici come un acceso nero, ma anche in altri più vivaci.

Ecco, queste sono le 7 matite per gli occhi incredibilmente convenienti con prezzi tra 2 e 12 euro.

