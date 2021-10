Per tutti i cinefili ogni occasione è buona per guardare un bel film comodamente da casa o al cinema. C’è chi preferisce un genere in particolare, ma anche chi vuole visionare tutti i tipi di pellicole, che siano film comici o coinvolgenti thriller.

Ci sono, però, delle circostanze in cui è d’obbligo scegliere alcuni titoli in tema con il periodo. Quindi, a Natale non potremo sfuggire dai classici, come “Mamma ho perso l’aereo”, “una poltrona per due”, “ll Grinch”, “Edward mani di forbice” e tanti altri.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ma il 31 ottobre è l’occasione giusta per passare una serata da brividi per la notte di Halloween, guardando questi film terrificanti e paurosi. Infatti, tra “dolcetto e scherzetto”, un travestimento originale e qualche addobbo spaventoso, la serata sarà all’insegna del tema horror.

Di seguito, una breve lista di film, che solo i più temerari potranno guardare, escludendo assolutamente i più piccoli, perché davvero molto cruenti. Prepariamo pop corn, patatine e un buon dolce a base di zucca e teniamoci pronti per una notte di puro terrore.

Una serata da brividi per la notte di Halloween guardando questi film terrificanti e paurosi

Nel 2004 esce nelle sale cinematografiche “Saw, l’enigmista”, il primo di 9 film horror. Una pellicola che tiene incollati allo schermo, con una storia che coinvolge dall’inizio alla fine. Ricorda molto il thriller “Seven”, del 1995, ma arricchito da nuovi spunti e scene da rabbrividire, grazie allo strano protagonista omicida, John Kramer. Non mancano i colpi di scena, che rendono la saga sempre avvincente e mai noiosa.

Nel 2005 un film fece rabbrividire molti, “The exorcism of Emily Rose”, perché ispirato a una storia vera. La pellicola è ricca di scene per chi non s’impressiona facilmente, senza troppi effetti speciali. Una donna, su consiglio di un prete, abbandona le cure mediche, per poi affrontare un esorcismo, ma era davvero posseduta?

Più recente, del 2011, ma ugualmente da pelle d’oca, è il film “Il rito” con il fantastico Anthony Hopkins. Il tema è sempre quello della possessione e la storia racconta di un prete, pieno di dubbi sulla sua fede, che partecipa a un corso di esorcismo al Vaticano. Scene raccapriccianti e atmosfere buie e lugubri accompagneranno l’intero film.

Un classico senza tempo

Un film indimenticabile del 1999 è “Il mistero di Sleepy Hollow”, tratto dall’omonimo romanzo, diretto dall’eccezionale Tim Burton e ambientato nel lontano 1799. L’atmosfera è molto dark, i toni sono meno spaventosi, rispetto a Saw, ma è abbastanza inquietante, grazie alla continua suspense. Nel paese di Sleepy Hollow s’indaga per 3 crimini avvenuti per decapitazione, facendo immergere lo spettatore in questa suggestiva realtà gotica.