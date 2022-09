Terminata l’estate, in molti hanno riposto le valigie nell’armadio e ripreso posto a lavoro. I più fortunati, però, sono ancora in ferie. E altri forse staranno già organizzando il prossimo viaggio. Se amiamo il mare alla follia, sappiamo che anche a ottobre si può fare il bagno e godersi il sole.

Basterà puntare verso quelle destinazioni in cui fa ancora caldo, e non parliamo per forza dei tropici. Anche vicino a noi possiamo fare un tuffo nel blu senza timore di prenderci un raffreddore. Ecco dove andare al mare a ottobre, per non mettere fine alla voglia d’estate.

Vacanze in Italia e all’estero

I vantaggi di organizzare le ferie a ottobre piuttosto che ad agosto, ma anche a settembre, sono evidenti. Abbiamo già ripetuto che scegliendo le mete giuste il clima resta comunque mite. In più, non dovremo sopportare l’andirivieni della folla che prende possesso delle spiagge e ci rende nervosi.

Per non parlare dei prezzi, certamente più bassi e alla portata di molti, nonostante i recenti rincari. Quindi cosa aspettiamo? Se intendiamo distrarci per una settimana o anche per un solo weekend, prepariamo i bagagli e partiamo per un bel viaggio fuori stagione. Fuori dall’Italia, oppure a due passi da noi.

Ecco dove andare al mare a ottobre in Europa e Italia per stare al caldo

Uno dei mari più belli e perfetti per la fuga autunnale lo possiamo trovare nel Lazio, vicino a Sperlonga. Lungo la bellissima Riviera di Ulisse si può fare snorkeling o rilassarsi tra litorali da sogno. Passando per Gaeta fino al tour nelle isole Pontine, ci immergeremo tra scenari da urlo e prelibatezze locali. Più in giù, si prendono la scena le meraviglie dell’isola di Capri. A ottobre la maggior parte dei turisti ha fatto rientro a casa. Così avremo il via libera per esplorare in tranquillità questa perla nostrana che ci rende famosi nel Mondo.

Scendendo ulteriormente, si può invece assistere ai panorami senza eguali della Costa degli Dei. Un mare mozzafiato ci attende in questo delizioso tratto marino della Calabria. Qui si va alla scoperta di località storiche quali Pizzo Calabro, o calette di sabbia bianchissima come quelle di Riaci. E se volessimo allontanarci (ma non troppo) dall’Italia?

La prima meta da considerare è senza dubbio Tenerife. Il diamante delle isole Canarie non conosce inverno, tanto che anche nel periodo freddo si possono toccare i 20 gradi. Non troppo distante si trova la regione dell’Algarve, in Portogallo. Le spiagge bellissime e i prezzi convenienti la rendono molto gettonata in alta stagione. Ora, però, potremmo gustarci i suoi panorami in totale relax, in compagnia dell’ottimo cibo. Infine, con poche ore di volo si può arrivare fino alla magica isola di Creta. Il bagno a inizio autunno non è un’utopia, date le temperature che potremmo considerare ancora estive. Se il clima tradisce, non disperiamoci: bellezze storiche come il palazzo di Cnosso o le rovine di Festo sazieranno la nostra fame di cultura.

