Possono la manipolazione e la simpatia coesistere in un’unica persona? Assolutamente sì. È il caso di un particolare segno zodiacale protagonista dell’oroscopo di oggi. Possiede caratteristiche interessanti oltre alla simpatia.

È abile nella comunicazione, attraverso un’attenta dialettica, ha uno spiccato senso di leadership, è intelligente ed è uno dei segni più attraenti dello zodiaco ma non ci penserà due volte a spezzare il cuore.

Caratteristiche contrastanti, dunque, sia in positivo che in negativo, che lo rendono uno dei più affascinanti. Proprio per questi motivi, questo segno zodiacale è uno dei più divertenti ma anche il più manipolatore secondo l’oroscopo.

Il terzo segno dello zodiaco

Se siamo curiosi di scoprire di quale segno zodiacale si tratta, poniamo un piccolo indovinello. Qual è il segno con due facce?

Stiamo parlando proprio dei Gemelli, il terzo segno dello zodiaco, il cui elemento è l’aria. Il segno dei Gemelli è il più manipolatore perché grazie all’abile dialettica, alla sua nota capacità comunicativa, nonché alla sua simpatia, riesce a raggirare praticamente tutti.

E sono proprio queste sue caratteristiche che affascinano e ammaliano. C’era da aspettarselo, che fosse il segno dei Gemelli il più manipolatore. Invece, non ci saremmo mai aspettati che questo segno zodiacale fosse così bravo sotto le coperte, per le sue caratteristiche di diffidenza e prudenza sotto tutti i punti di vista.

Spezziamo, però, una lancia a favore dei Gemelli sottolineando le sue belle peculiarità (che poi la capacità comunicativa e la simpatia mica sono negative, anzi!).

I Gemelli in amore e sul lavoro

Il segno è un buon compagno di vita perché la renderà più spensierata attraverso il suo modo di vedere le cose, ossia con il bicchiere sempre pieno. Diciamo che con un Gemelli non ci si annoia mai, ma guai a opprimerlo o non stimolarlo poiché si stancherà facilmente. Ha bisogno di ricevere affetto, di sentirsi importante perché il Gemelli è anche un po’ vanitoso ed egocentrico.

Per non parlare in ambito professionale! I Gemelli sono nati per la leadership e hanno bisogno di continui stimoli anche sul lavoro. Tendono a prevalere in team poiché sempre pronti a nuove sfide grazie alla carica che Mercurio nel segno trasmette loro.

Insomma, il segno dei Gemelli vuole avere sempre ragione. Proprio come i gemelli nel senso biologico del termine, il segno ha caratteristiche proprio contrapposte, ma affascinanti, che li rendono unici. Per tutte queste motivazioni, il segno è uno dei più manipolatori ma chi trova un Gemelli trova un tesoro per la sua simpatia e fedeltà, soprattutto in amicizia.

Ciò nonostante, ricordiamo che la vera personalità di ciascun individuo si associa all’ascendente e per chi non lo conoscesse, ecco come calcolarlo.