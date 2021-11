Il calcare è uno dei tormenti più grandi per chiunque abbia una casa da pulire. Si insinua su tutte le superfici ed è in grado di rovinarle con delle macchie bianche difficilissime da eliminare.

Purtroppo, infatti, non è per niente facile liberarsi del calcare, anche a causa della durezza dell’acqua. Basta lavarsi le mani una sola volta per vedere ricrearsi le macchie laddove le avevamo appena pulite.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fortunatamente, però, esiste un metodo molto utile che ci permetterà di eliminare le incrostazioni dalle superfici del bagno. In particolare ci concentreremo sulla pulizia del soffione della doccia. Chissà quante volte, infatti, abbiamo fatto una doccia con getti d’acqua che si proiettavano storti in direzioni sbagliate. Ciò succede proprio a causa del calcare, che ostruisce i fori del soffione e che ostacola, quindi, il flusso dell’acqua.

Per fortuna, oggi scopriremo come combattere questo fastidioso calcare grazie a 2 prodotti che tutti abbiamo in casa. Ecco come fare.

Non solo bicarbonato, ecco come combattere il calcare in bagno in 2 semplici mosse

Il calcare si deposita dappertutto, e non lascia scampo a niente. Ce lo ritroviamo sui sanitari, sui rubinetti e persino sui vetri del box doccia.

Con gioia possiamo dire di aver trovato la soluzione per eliminare il calcare dai rubinetti. Ecco, infatti, come avere rubinetti finalmente liberi dalle incrostazioni grazie a questi pezzi di garza.

Anche per quanto riguarda i vetri del box doccia abbiamo trovato un rimedio davvero eccezionale. Infatti, ecco come avere vetri lucidi e splendenti grazie a questo detergente fai da te pronto in 5 minuti. Per il soffione della doccia, invece, la soluzione è ancora più semplice.

Se le incrostazioni non sono così persistenti

In questo caso basterà semplicemente riempire una bacinella con 1 litro d’acqua tiepida e il succo di 1 limone. A questo punto verseremo il composto sul soffione e strofineremo una spazzola sulla parte dei fori.

In questo modo il limone neutralizzerà il calcare e l’azione della spazzola farà il resto. Quindi, non solo bicarbonato, ecco come combattere il calcare in bagno in 2 semplici mosse.

Se il calcare è difficile da eliminare

In questo caso dovremo utilizzare necessariamente il bicarbonato, per neutralizzare le incrostazioni persistenti di calcare. Dovremo versare in un contenitore 50 ml di aceto bianco e 70 gr di bicarbonato. Misceliamo il tutto, quindi immergiamo il soffione in questo composto.

Lasciamo agire per 1 ore e 30 minuti, dopodiché procederemo alla pulizia con uno spazzolino vecchio. Risciacquiamo, quindi, sotto l’acqua corrente e osserviamo il risultato. Rimarremo davvero sbalorditi e non avremo acquistato detergenti nocivi e costosi.