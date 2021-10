Ritorniamo con il nostro appuntamento sull’oroscopo e oggi focalizzeremo la nostra attenzione sul motore che muove la nostra vita: l’amore. Quanti di noi sono degli inguaribili sognatori? L’amore è il centro del nostro mondo e il fulcro da cui partono le nostre azioni.

Ma, c’è un ma. Le caratteristiche dei segni zodiacali non sono tutte uguali. Per fortuna. Alcuni segni sono, infatti, famosi per la loro facilità a voltare pagina in campo amoroso. Ecco perché questi 4 segni zodiacali sono tra i più attraenti ma spezzano il cuore senza pensarci troppo.

Scopriamo se abbiamo avuto il cuore spezzato a causa loro

“L’amore è una cosa semplice” canta Tiziano Ferro. Frase bellissima e piena di speranza ma, ahimè, non sempre veritiera. Piuttosto dovremmo dire che “l’amore è un campo di battaglia” per citare il libro di Marco Palagi. Ci sono alcuni segni considerati tra i più attraenti dello zodiaco ma, a causa delle loro peculiarità, non ci pensano due volte a mettere fine ad una relazione. Vediamo di quali si tratta.

Un segno zodiacale molto particolare e, a tratti, indecifrabile è Gemelli. I nati sotto questo segno sono caratterizzati da simpatia, affidabilità e fedeltà. Aspetti che fanno breccia nel cuore di tante persone. Ma, nei Gemelli, è come se si nascondessero due persone distinte. Per cui se, da un lato, sono fedeli e amorevoli, dall’altro lato possono spezzare il cuore in tre secondi. Qualora i Gemelli perdessero interesse e si rendessero conto di non provare più nulla, non ci penseranno due volte a mollare e a dimenticare quella persona.

Un altro segno zodiacale molto attraente grazie alle sue caratteristiche, quali passione, fascino e ambizione, è la Vergine. Un leader nel campo dell’amore, peccato che, quando si stanca di una persona, non si fa alcuno scrupolo a mollarla lasciando dietro a sé una scia di cuori spezzati. Non si fa incantare da lacrime che rigano il viso, la Vergine prosegue dritta per la sua strada.

Gli altri due segni

Proseguiamo con lo Scorpione, un segno che la maggior parte definisce come negativo. Invece, la sua forza e la sua determinazione nascondono un animo sensibile e fragile. Ed è proprio questo contrasto che fa perdere la testa. Lo Scorpione quando ama, lo fa sul serio poiché è fedele e tanto dolce. Ma se dovessimo deludere uno Scorpione, stiamo pur certi che le conseguenze saranno amare: mollati con nonchalance.

Finiamo con il Capricorno, segno caratterizzato da riservatezza, riflessione e prudenza. Tra i segni zodiacali, forse è quello più diffidente di tutti ed è per questo che magari piace, poiché misterioso. Purtroppo questa sua diffidenza lo porta a preferire se stesso agli altri, per cui non ci metterà tanto a spezzare il cuore.

Attenzione, quindi, a non deludere questi segni. Inoltre abbiamo visto che nel mese di novembre dovremmo stare attenti ai tradimenti, chissà se c’è il segno del nostro partner. Magari per consolarci potremmo adottare cani e gatti adatti proprio a ciascun segno zodiacale.