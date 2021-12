Mercati che sono entrati in una finestra ciclica dove potrebbero avvicendarsi falsi segnali e quindi si deve prestare la dovuta attenzione. Dopo il sell off di lunedì e il successivo rialzo di martedì, cosa attendere? La giornata odierna è cruciale per capire se riparte o meno il rialzo a Wall Street.

Alla chiusura di contrattazione del 21 dicembre i prezzi dei listini hanno segnato i seguenti valori:

Dow Jones

35.492,70

Nasdaq C.

15.341,09

S&P 500

4.649,23.

Ecco i livelli che decreteranno il prossimo movimento dei prezzi

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 35.069. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 34.633.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.015 . Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.583. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.540.

La giornata odierna è cruciale per capire se riparte o meno il rialzo a Wall Street. 2 titoli impostati ancora al rialzo

Il nostro Ufficio Studi per il trading di breve termine ha selezionato Alcoa (NYSE:AA) e Abbott Laboratories. Come investire?

Ecco la nostra strategia di investimento

Alcoa, ultimo prezzo a 56,79. Fair value a 59 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 51,36, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 62,21 e poi 65 dollari. Nel breve, un primo indizio ribassista si verificherà con una chiusura giornaliera inferiore a 53,75.

Abbott Laboratories, ultimo prezzo a 135,27. Fair value a 122 dollari. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 132, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 142,55 e poi 147 dollari. Tendenza di brevissimo ribassista e un primo indizio rialzista si verificherà con una chiusura giornaliera superiore a 137,18.