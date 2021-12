Quando si avvicinano le feste, siamo tentati di affidarci sempre alle ricette tradizionali. Non c’è niente di male, lo sono diventate per un motivo. Allo stesso tempo, però, possiamo portare sul piatto dei sapori che faranno venire l’acquolina in bocca a tutti gli ospiti. Insomma, non solo arrosto e cotechino, ma proviamo a cucinare anche questo succulento secondo di carne.

Gli ingredienti necessari

4 cosce d’anatra;

1 spicchio di aglio;

1 arancia;

400 gr di patate;

1 rametto di rosmarino fresco;

1 rametto di timo fresco;

20 cl di vino rosso;

1 cucchiaino di miele di acacia;

1 cucchiaio di aceto balsamico;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 spicchio di aglio;

1 limone;

120 ml di latte;

1 rametto di rosmarino fresco;

1 ciuffetto di prezzemolo;

sale e pepe nero in grani

1 noce di burro.

Per iniziare prendiamo le cosce dell’anatra, Le piume rimaste con una pinza e passiamolo velocemente sulla fiamma viva. Poi sciacquiamole ed asciughiamole.

Versiamo il vino in una ciotola di grandi dimensioni, aggiungiamo le erbe aromatiche, l’aglio schiacciato, qualche scorza d’arancia e un pizzico di sale. Trasferiamo poi le cosce all’interno della ciotola e mettiamo il tutto in frigo per almeno due ore. Ricordiamoci sempre di girarle ogni tanto e di toglierle dal frigo almeno 30 minuti prima della cottura.

Versiamo un filo d’olio abbondante in una padella o un tegame idoneo anche per il forno, per poi aggiungere le cosce ben sgocciolate. Per 5 minuti, facciamo dorare la carne su tutti i lati mettendola sul fornello a fiamma vivace. Poi aggiungiamo una parte della marinatura e portiamola a bollore. A questo punto, spostiamo il tegame in forno preriscaldato a 170 °. Facciamo cuocere per circa 40 minuti, irrorando di tanto in tanto la carne con il resto della marinatura. Stiamo solo attenti a non bruciarci con il vapore, che raggiungerà temperature piuttosto alte.

Continuiamo con la preparazione

Nel frattempo, possiamo dedicarci al purè, pulendo e tagliando le patate per poi cuocerle al vapore per circa 25 minuti. L’importante è che siano morbide abbastanza da farci passare una forchetta attraverso senza sforzo. Adesso, riduciamole in pasta con uno schiacciapatate, per poi trasferirla in una pentola insieme al latte. Aggiungiamola a filo continuando a mescolare con un mestolo. Una volta che i due ingredienti saranno ben incorporati, mettiamo il tutto sul fuoco per 5 minuti a fiamma molto bassa. Spegniamo il fornello e aggiungiamo il burro insieme a un trito misto di prezzemolo, rosmarino e aglio. Una spolverata di parmigiano, sale, pepe e una grattata di limone completeranno l’opera.

Da parte, versiamo aceto balsamico e miele in una ciotola facendoli incorporare. Tiriamo fuori la carne dal forno e ricopriamola con questa soluzione appena creata. Rimettiamolo in forno per poco meno di 10 minuti, così da creare una superficie croccante e caramellata.

È il momento di servire. Su ogni piatto, creiamo un morbido letto con il purè tiepido, sormontato dalle cosce d’anatra con tanto di sughetto.

