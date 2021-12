Le feste stanno per iniziare e molti di noi si stanno dedicando agli ultimi regali o a preparare il menù per il Cenone. A volte però questi tre giorni di gioia, pace e amore non sono sempre ciò che sembrano. Nelle folte schiere del parentado ci sono infatti sempre dei parenti “problematici” a cui in certe occasioni si è obbligati a stare vicino. Per questo oggi ci sentiamo di mettere in guardia alcune persone rivelando i segnali delle stelle. Infatti, potrebbe essere possibile avere nervi tesi e sfortuna in famiglia per questi segni zodiacali che dovrebbero evitare i parenti serpenti nelle feste di Natale. Vediamo chi sono quelli che farebbero bene a prenotare un viaggio invece che spendere tempo in famiglia.

I primi che si devono in assoluto rintanare nella parte più isolata della tavolata sono il Cancro e il Pesci. Questi due gentili e sensibili segni di Acqua potrebbero non sopportare le piccole maldicenze o stupidi sottointesi. In questo momento infatti è meglio non sobillarli dato che hanno un diavolo per capello: quindi una parola scortese o fuori posto potrebbe contribuire a rovinare l’intero evento. I Pesci però avranno presto una ghiotta occasione di riscatto. C’è da aspettarsi infatti un 2022 da ricordare per questo segno baciato dalla fortuna che incoronerà un sogno d’amore, guadagnando molti soldi sul lavoro.

Lo stesso vale per l’Ariete che già di per sé non è un tipo tranquillo e mansueto. Il suo temperamento focoso potrebbe scatenare le ire funeste dei commensali che vedrebbero svelati davanti a loro meccanismi che tutti tacciono, ma che sono evidenti. Però c’è da dire che il periodo successivo, già verso a inizio gennaio, è fortuito per gli incontri amorosi. Il fascino è dalla parte del primo archetipo zodiacale: infatti nessuno se lo aspetterebbe mai, ma questo è uno dei segni più sexy e magnetici dello zodiaco.

Finiamo poi con la Bilancia che forse per la prima volta in vita sua potrebbe abbandonare il suo solito aplomb di estrema classe. Infatti è proprio il segno della bellezza e dell’equilibrio quello che potrebbe andare a dirne quattro a chi se lo merita.

