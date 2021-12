Alla fine dell’anno uno degli argomenti più frequenti è sicuramente l’astrologia. Nonostante la più letta sia quella in voga in Occidente, molti si stanno interessando anche a quella orientale. Entreremo nell’anno della Tigre, per questo dovrebbe fare attenzione a denaro, viaggi e investimenti questo segno sfortunatissimo dell’oroscopo cinese che dovrà affrontare sfide nel 2022.

Esiste però anche un’altra disciplina meno conosciuta, la numerologia. Oggi ne parliamo in dettaglio. È possibile infatti ottenere protezione, fortuna e un fiume di soldi per i favoriti del cielo che continuano a vedere questi numeri benefici. Vediamo insieme di quali si tratta e cosa significano certi tipi di sequenze numeriche.

A molti di noi sarà capitato di vedere delle ricorrenze o delle coincidenze difficili da dimenticare. Queste a volte sono di carattere matematico e secondo le persone appassionate di esoterismo potrebbero essere dei segnali mandati dagli angeli. Ecco una breve lista per capire cosa significano questi segni:

L’1 consiglia di rimanere positivi rispetto alle sventure della vita ed è un segnale di conforto;

il 2 invece esorta ad andare avanti per la propria strada senza mettersi troppi dubbi: la giustizia è dalla propria parte;

il 3 invece denota una vicinanza di presenze benefiche: non siamo soli;

il 4 è un segnale di incoraggiamento e indica che si sta attraversando un periodo molto difficile e che questo finirà;

il 5 segnala un cambiamento positivo in arrivo e suggerisce di approcciarcisi con gioia e tranquillità;

il 6 consiglia di non preoccuparsi del denaro ed è segnale di abbondanza;

il 7 è un ottimo segnale e indica un futuro prossimo roseo.

L’8 indica un momento di tranquillità e serenità, invitandoci a non peccare di cupidigia.

il 9 invece ci invita a dare uno scossone alla nostra vita. C’è qualcosa nel nostro comportamento che ci sta frenando;

infine, lo 0 è un modo di catturare la nostra attenzione. Qualcosa deve essere cambiato e l’unico modo è fermarsi a riflettere sulle proprie azioni.

Ovviamente se si presentano in forma doppia o tripla hanno più incidenza rispetto a quelli singoli. Invece per evitare problemi e incidenti automobilistici questo è il calcolo da fare. È infatti possibile attirare fortuna e benefici tramite il numero di Nostradamus.

