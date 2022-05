Quando decidiamo di rimetterci in forma, ad esempio per la prova costume, cominciamo a prestare più attenzione a ciò che mangiamo. Ciò spesso si rivela particolarmente impegnativo, perché ci sembra difficile trovare ricette adatte che non ci costringano a rinunciare al gusto.

In realtà, con un po’ di ricerca, potremmo trovare ricette gustose ma leggere per tutti i piatti che portiamo in tavola nella giornata. Ad esempio, possiamo preparare una ciambella light per la colazione e a cena un secondo sfizioso usando le verdure. Per quanto riguarda il primo, possiamo valutare questo risotto di farro alternativo alla pasta.

Un ingrediente speciale

Solitamente serviamo come primo piatto la pasta o il riso. Possiamo però variare cucinando il farro. Spesso si usa il farro come alleato nel mantenere la linea. Infatti, essendo ricco di fibre, si rivelerebbe depurativo per l’organismo nonché altamente saziante e in grado quindi di limitare ulteriori spuntini.

Il più delle volte lo si cucina come una zuppa, in realtà si può preparare anche a mo’ di risotto, il che lo rende più goloso. Un giusto compromesso tra dieta e gusto. Tanto più se arricchito dalla platessa, un pesce buono ma magro.

Per questa ricetta ci serviranno:

300 g di farro perlato;

150 g di pomodorini;

200 g di platessa;

brodo vegetale;

cipolla;

carota;

sedano;

olio extravergine di oliva;

sale;

prezzemolo.

Questo risotto di farro alternativo alla pasta è un primo piatto gustosissimo e sarebbe perfetto anche per sgonfiare la pancia e dimagrire

Prima di tutto tagliamo finemente la cipolla, la carota e il sedano. Prendiamo una pentola e irroriamo con olio extravergine di oliva. Poniamo sul fornello e inseriamovi il nostro trito. Tagliamo a metà i pomodorini e mettiamoli a soffriggere in pentola.

Puliamo la platessa e tagliamola a pezzettini. Aggiungiamola nella pentola e facciamola insaporire avendo cura di girarla con frequenza. Sciacquiamo il farro sotto l’acqua corrente e poi uniamolo alla platessa. Facciamolo rosolare leggermente. Aggiungiamo diversi mestoli di brodo extravergine fino a coprirlo completamente. Saliamo.

Facciamo cuocere per 20/40, minuti rigirando di tanto in tanto con un mestolo. Se l’acqua dovesse asciugarsi e il farro risultare ancora duro, dovremo aggiungere altro brodo. Quando sarà ben cotto e il brodo si sarà asciugato, spegniamo la fiamma e lasciamo riposare un paio di minuti. Tritiamo il prezzemolo con cui guarniremo il nostro risotto.

A questo punto, non ci resterà che servirlo e mangiarlo. Il risotto di farro con platessa è un piatto diverso dal solito, che ameremo perché saporitissimo e utile per liberarci dal gonfiore e dal peso.

