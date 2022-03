Mangiare un dolce è un modo per zuccherare le giornate e poco importa in quale momento ciò avvenga. Che sia a colazione, a merenda o dopo un succulento pasto sarà sempre gradito e ci manderà in giubilo. Tanto più che sono davvero tanti i dessert pronti a stuzzicarci, ad esempio la torta con pompelmo rosa o i dolcetti dal cuore croccante.

Potremmo mangiare dolci a bizzeffe e quotidianamente, se non fosse che purtroppo fanno ingrassare. Cedere alla tentazione, quindi, spesso significa avere profondi sensi di colpa. Fortunatamente, però, esistono dei compromessi, dei dolci super golosi ma in versione light.

Ingredienti soft

Buonissima ma anche attenta alla linea questa ciambella facile da preparare con ingredienti light. Infatti è completamente priva di latticini, contiene frutta e utilizza zucchero di canna integrale nonché farina di grano tenero integrale, che avrebbe particolari benefici. Quest’ultima, infatti, conserverebbe le fibre e i minerali contenuti nei chicchi. Fornirebbe molta energia e apporterebbe un lento rilascio di glucosio nel sangue. Bisognerebbe però non eccedere, perché potrebbe avere un effetto lassativo.

Per questo goloso dolce, dunque, ci serviranno:

240 g di farina integrale;

2 mele;

2 banane;

12 g di lievito per dolci;

2 uova;

2 cucchiai di zucchero di canna integrale;

160 g di latte di mandorle;

sale;

5 cucchiai di mandorle;

5 cucchiai di olio di girasole.

Buonissima ma anche attenta alla linea questa ciambella con mele e banane che si prepara in soli 15 minuti

La preparazione della ciambella è davvero facile e veloce, basteranno pochi e semplici passaggi. Sbucciamo mele e banane. Procediamo a tagliarle a pezzetti e frulliamone la polpa.

Rompiamo le uova e aggiungiamole. Uniremo poi l’olio e il latte di mandorle. Tritiamo le mandorle. Possiamo farlo con un coltello o con un mixer, quest’ultimo sarebbe consigliato di modo da ottenerne una granella molto fine. Mescoliamo la granella ottenuta con la farina, lo zucchero, il lievito e un pizzico di sale.

Uniremo a questo impasto la miscela precedentemente preparata. Ovviamente, avendo già aggiunto il lievito, dovremo essere abbastanza veloci. Verseremo poi l’impasto in una teglia ricoperta da carta forno. Inforneremo in forno preriscaldato a 180 gradi per una mezz’ora. Naturalmente sarà bene effettuare la classica prova dello stecchino: solo quando non sarà umido potremo spegnere la torta e sfornarla. Avremo ottenuto un dolce delizioso e goloso che ridurrà i nostri sensi di colpa perché più leggero rispetto a quelli che potremmo essere soliti consumare. Un giusto compromesso tra palato e linea.

