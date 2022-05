Avere la pancia gonfia come un pallone è una sensazione spiacevolissima che ci riguarda sempre più spesso. Abiti che tirano, bottoni che non si allacciano. Attraverso la pancia il corpo ci parla e ci lancia dei segnali che dovremmo imparare a cogliere. Infatti, oltre alla sensazione spiacevolissima di tensione addominale, il gonfiore ci dice che qualcosa non va e dovremmo indagare. Le cause possono essere molteplici.

Il ruolo dello stress

Molte volte le cause del gonfiore non sono legate all’alimentazione, ma a fattori che non hanno niente a che fare con quello che mangiamo, come l’ansia. Le situazione stressanti infatti potrebbero alterare la funzionalità dell’apparato digerente provocando disturbi intestinali e meteorismo. Sono soprattutto le donne a soffrire di problemi di questo tipo, mentre negli uomini il gonfiore dipende spesso dal consumo eccessivo di alcolici.

Anche le abitudini alimentari giocano un ruolo importante. Ci sono cibi nemici dell’intestino che possono causare il meteorismo. I legumi, per l’alto contenuto di fibre, e le crucifere. Con questo termine indichiamo cavoli, cavolfiore, broccoli, verze e rape, per citare le più comuni. Ma sono alimenti preziosi per la salute e non dovremmo rinunciarvi. Potremmo semmai consumarli in piccole porzioni e non più di una volta alla settimana. Tra i legumi è preferibile scegliere le lenticchie, che sono le più digeribili. Anche gli alimenti ricchi di lattosio, latte e latticini, potrebbero favorire la formazione di gas intestinali. Ovviamente le regole non sono uguali per tutti e ognuno deve cercare di individuare gli alimenti nemici del proprio intestino.

Possiamo dire addio al gonfiore addominale con questi rimedi naturali che ci regalano pancia piatta e ci aiuterebbero a dimagrire

Quello che non tutti sanno è che a causare il gonfiore potrebbero essere i dolcificanti artificiali che assumiamo durante le diete in sostituzione dello zucchero. E che spesso sono contenuti negli alimenti ipocalorici, incluse le bevande.

Qualunque sia il motivo, coloro che soffrono di gonfiore avvertono una forte sensazione di disagio. Spesso sono scoraggiati nel seguire una dieta perché non riescono ad ottenere risultati significativi.

Cosa si può fare davvero? Innanzitutto, individuare gli alimenti che ci fanno gonfiare la pancia e ridurne il consumo. Poi, prima di mangiare, fare qualche esercizio di respirazione che rilassi l’apparato digerente e lo prepari al pasto. Inoltre, bisognerebbe masticare lentamente per non ingurgitare aria e mai mangiare davanti al computer o al telefono. Infine, prendere una salutare tisana allo zenzero o al finocchio, che ha proprietà sgonfianti. In questo modo possiamo dire addio al gonfiore addominale e il nostro intestino ci ringrazierà.

