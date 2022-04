Capita a tutti talvolta di esagerare a tavola, soprattutto durante feste ed eventi. Vuoi la convivialità dei commensali, vuoi la golosità suscitata dalle tante leccornie, si oltrepassa il limite.

Dopo grandi mangiate, sarà bene evitare di ricommettere l’errore e prediligere pasti più leggeri. In questo modo attenueremo il senso di colpa e avremo un occhio attento alla linea. Un’attenzione che spesso coinvolgerebbe anche alcuni valori da tenere sotto controllo per il nostro benessere.

Allo stesso tempo, dopo l’abbuffata, ci si potrebbe sentire oltremisura gonfi, soprattutto se non si riesce ad andare in bagno. Contro la stitichezza, si potrebbe provare una tisana per andare in bagno. Inoltre, si potrebbe puntare su determinati pasti ben mirati. Dunque, per sgonfiare la pancia dopo un’abbuffata ecco un’insalata che potrebbe tornare utile anche ad altri scopi.

Amico farro

Una bella insalata saporita e con i giusti ingredienti è proprio ciò che potrebbe fare al caso nostro, per rimetterci dalla grossa mangiata. Come quella che andremo vedere, che ha come ingrediente principale un alimento particolarmente benefico.

Si tratta del farro. Poiché molto saziante, risulterebbe l’ideale per non eccedere a tavola, allo stesso tempo le sue fibre porterebbero altri vantaggi. Infatti, sarebbero lassative e depurative, inoltre aiuterebbero a ridurre il colesterolo cattivo e a controllare gli zuccheri.

In caso di disturbi intestinali, però, non sarebbe indicato, se si soffre ad esempio di colon irritabile bisognerebbe evitare alcuni cibi.

Un alimento, insomma, che potrebbe essere utile da sfruttare grazie alla sue caratteristiche. Per l’insalata ci serviranno:

150 g di farro decorticato;

2 carote;

1 porro;

4 ravanelli;

sale;

foglie di menta;

brodo vegetale;

olio extravergine di oliva.

Per sgonfiare la pancia dopo un’abbuffata ecco un’insalata depurativa da mangiare che terrebbe a bada anche zuccheri e colesterolo

Come prima cosa bisognerà sciacquare il farro sotto acqua corrente. Dopo di che, lo metteremo a mollo in acqua la sera prima. Il giorno seguente prendiamo una pentola e riempiamola con abbondante acqua. Poniamo sul fuoco. Raggiunta l’ebollizione, caliamo il farro. Dovrà cuocere un’oretta o poco meno per ammorbidirsi. Quando è pronto, scoliamolo e teniamo da parte.

Prendiamo una padella e irroriamo con un filo d’olio. Tritiamo il porro e mettiamolo a soffriggere. Intanto, puliamo le carote e tagliamole a cubetti. Compiamo la medesima operazione con i ravanelli. Aggiungiamo ambedue gli ingredienti in padella. Saliamo. Facciamo cuocere ravanelli e carote aggiungendo 1/2 cucchiai di brodo vegetale e qualche foglia di menta. Dovranno risultare morbidi senza spappolarsi. Spegniamo il fornello.

In una zuppiera poniamo il farro e aggiungiamo il contenuto della padella. Mescoliamo per bene ed ecco che la nostra insalata è pronta. Buona, leggera e probabilmente in grado di farci finalmente andare in bagno.

