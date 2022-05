Le patate sono probabilmente il più iconico dei contorni da abbinare ad arrosti di carne o di pesce. Tuttavia questo strepitoso tubero trova molte applicazioni nei primi della cucina italiana. Un esempio su tutti sono gli gnocchi di patate da condire con ragù di carne. In alternativa è possibile utilizzare le patate come condimento per la pasta come illustravamo in questa strepitosa ricetta della tradizione napoletana. Oggi invece rivisiteremo un classico della cucina, la parmigiana di melanzane, utilizzando 2 ingredienti amatissimi: patate e zucchine.

Questo primo piatto al forno è semplicissimo da preparare ed è l’ideale per preparare con pochi ingredienti un pranzo o una cena deliziosi.

Ingredienti e preparazione

Ancora una volta le patate tornano utilissime in cucina e di seguito vedremo come utilizzarle per un croccante primo piatto. Tutto quello di cui avremo bisogno è:

patate;

zucchine;

basilico;

mozzarella;

parmigiano;

prosciutto cotto.

Cominciamo sbucciando le patate ed affettiamole a fette sottili dello stesso spessore in modo tale da avere una cottura uniforme. Per agevolare l’operazione ed avere delle fette delle stesse dimensioni possiamo utilizzare una mandolina. Quando avremo tagliato le patate, immergiamole in una bacinella di acqua fredda per evitare che anneriscano.

Tagliate le patate, procederemo con il lavaggio delle zucchine che successivamente dovranno essere tagliate nel senso della lunghezza per poi essere grigliate rapidamente.

Fatto questo taglieremo a fette anche la mozzarella ed affetteremo a strisce il prosciutto cotto.

Questo primo piatto al forno con patate ci farà scordare delle lasagne e della classica parmigiana di melanzane

A questo punto non resta che comporre la nostra versione alternativa della parmigiana. In una pirofila unta in precedenza disporremo le patate che avremo asciugato dall’acqua in eccesso. Sopra di esse disporremo le fette di zucchina grigliata, le fette di mozzarella, foglie di basilico ed una spolverata di parmigiano. Alterniamo gli strati fino a quando non avremo riempito la pirofila per poi terminare con un’ultima dose di parmigiano in superficie. Irroriamo con un giro di olio d’oliva per poi mettere nel forno e lasciar cuocere a 180° per circa un’ora e 30 minuti.

Quando la parmigiana presenterà una croccante crosticina in superficie potremo toglierla dal forno ed attendere 10 minuti prima di tagliarla.

