La primavera è la stagione ideale per le gite fuori porta, per i weekend e per le brevi vacanze. La natura si risveglia, le giornate si allungano, le temperature diventano ideali e tutto sembra essere migliore. Sovente ci capita di sentire che la stagione o il periodo migliore per visitare un luogo, sia di mare che di montagna, sia la primavera. Proprio per queste favorevoli condizioni.

La Liguria è una terra stretta e lunga che alterna paesaggi diversi. Dal collinare al marittimo in pochissimi chilometri. Specie nel suo entroterra, per la conformazione del suo territorio, non esistono grandi città, ma tanti piccoli borghi, uno più caratteristico dell’altro. Abbiamo già conosciuto Bogliasco, vicino a Genova, un piccolo presepe d’inverno e un ottimo modo per trascorrere qualche ora di relax sulla spiaggia d’estate.

Ce ne sono moltissimi altri, i più famosi dei quali appartengono alle Cinque Terre, uno dei paesaggi più suggestivi e conosciuti della nostra Penisola. Prima di arrivarci, però, suggeriamo un salto nella pittoresca Brugnato, un borgo che si trova nella provincia di La Spezia. A meno di mezz’ora di macchina dal capoluogo, sorge lungo le rive del fiume Vara. È proprio sopra Monterosso, separato da una trentina di chilometri dal mare. Ha poco meno di 1.300 abitanti, tutti raccolti in un nugolo di case colorate ai piedi dell’Appennino ligure.

Perché venire qui? I motivi sono diversi. A cominciare dal suo centro storico, raccolto tra dedali di viuzze, con botteghe artigianali dove poter assaggiare una prelibatezza locale: il famoso canestrello di Brugnato. Un biscotto dal gusto sublime, tipico di questa terra. Con l’anice a dargli un tocco in più rispetto alla famosa ricetta ligure che abbiamo visto qualche tempo fa.

In Liguria esiste un borgo incantevole dove assaggiare un favoloso biscotto prima di tuffarsi nel mare delle Cinque Terre

Mentre si passeggia, lo si può mangiare nei classici sacchettini di carta, ammirando l’architettura ottimamente conservata di questo piccolo paese. Fondato alla fine del 700 dopo Cristo dai monaci di San Colombano.

La cattedrale dedicati ai Santi Pietro, Lorenzo e Colombano domina il borgo e conserva i suoi tesori all’interno. Gli scavi archeologici hanno portato alla luce, nel corso del tempo, affreschi e opere di epoche diverse. In particolare, una colonna ne ospita uno dedicato proprio a San Colombano, che si ritiene possa essere stato eseguito nel ‘400. Suggestiva è anche l’antichissima fonte battesimale.

Il pozzo medioevale, in piazza Brosini, è un’altra opera che merita un’occhiata, così come i resti dell’antica abbazia dei monaci, che si trovano dall’altro lato, nella medesima piazza.

Da vedere anche il ponte romanico sul fiume Vara. Ha mantenuto intatta la sua struttura originaria, anche se ricostruito più volte, a causa dei danni provocati dalle piene del fiume.

Infine, gli appassionati dello shopping potranno soddisfare le proprie esigenze visitando il moderno Brugnato 5 Terre Village. Un outlet con 70 negozi nei quali trovare prodotti di marca a prezzi competitivi. Completamente all’esterno, si trova a pochi minuti dal centro ed è aperto tutti i giorni, domeniche comprese, fino alle ore 20.

In Liguria esiste un borgo incantevole dove assaggiare un prodotto tipico davvero gustoso. Brugnato, appunto, da ammirare in una giornata fuori porta, coniugando bellezze e sapori antichi ai servizi più moderni.

Approfondimento

Con poco più di 1.000 abitanti, questo incantevole borgo medioevale affacciato sul mare è perfetto per una giornata di relax in primavera