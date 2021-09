L’autunno e l’inverno sono le stagioni in cui è più comune ammalarsi. Già negli anni scorsi la maggior parte delle persone cercava naturalmente di prevenire questa spiacevole complicazione. Durante la pandemia però è diventato ancora più urgente correre ai ripari. Una linea in più sul termometro, infatti, potrebbe far subito pensare al Covid 19.

Per contrastare la febbre quindi ci sono principalmente due modi: o affidarsi a dei decotti erboristici o curare più attentamente la propria alimentazione. Nel primo caso questi due potenti alleati naturali sono perfetti per rafforzare le difese immunitarie per l’inverno. Invece se vogliamo intervenire sulla dieta questo prezioso sale minerale aiuta a tenere lontano il raffreddore e i malanni di stagione. Vediamo insieme di cosa si tratta e in che modo possiamo inserire questo prezioso nutriente nella nostra routine.

Stiamo parlando dello zinco. Questo, infatti, secondo gli studi dell’Humanitas aumenta i linfociti di tipo T, delle cellule molto importanti che regolano la nostra risposta immunitaria. La loro azione può dunque aiutare a ridurre l’entità e anche il tempo dell’influenza. Dato che i medicamenti a base di questo elemento non sembrano essere di per sé efficaci, vediamo insieme come possiamo fare per aumentarne l’introito tramite ciò che mangiamo. Se invece abbiamo altri tipi di sintomi potrebbe essere dovuto a un altro tipo di deficit. Infatti apatia, indebolimento e dolori muscolari potrebbero essere dovuti alla carenza di questa preziosa vitamina.

Un elenco di cibi ricchi di zinco

Vediamo insieme quali sono i cibi che più contengono questo prezioso elemento. Quelli che ne hanno una maggiore percentuale sono le proteine di origine animale:

le ostriche;

il fegato;

la carne rossa e bianca;

le uova;

il latte.

È presente però anche in alimenti adatti ai vegani come il lievito e i cereali.

Le possibili controindicazioni

Come in tutte le cose, l’eccesso non è mai un bene. Infatti, in questo caso può portare a conseguenze sgradevoli. Parliamo principalmente di nausea, di sonnolenza e di anemia. In alcuni casi però si possono verificare episodi di diarrea e vomito. Infine, un surplus eccessivo può portare anche alla riduzione della parte buona del colesterolo. Per evitare nello specifico questo fenomeno consigliamo di affidarsi anche in questo caso al cibo. Ad esempio questi 3 alimenti incredibili potrebbero aumentare il colesterolo buono HDL aiutando la salute del cuore.

