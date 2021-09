Quando ci rechiamo a fare le analisi del sangue uno dei valori a cui prestiamo più attenzione è quello del colesterolo. Molti di noi sanno infatti che questo si divide in quello “buono” e quello invece considerato “cattivo”. Il secondo è sicuramente da tenere sotto controllo, ma anche il primo deve arrivare ad una soglia minima. Questa è equivalente o maggiore di 40 mg/dL negli uomini e 50 mg/dL nelle donne. Se il numero si presenta inferiore è meglio correre ai ripari tramite l’alimentazione. Per questo oggi diamo un prezioso consiglio in merito: questi 3 alimenti incredibili potrebbero aumentare il colesterolo buono HDL aiutando la salute del cuore. Vediamo insieme di quali si tratta e di come inserirli all’interno della nostra vita di tutti i giorni.

Questi 3 alimenti incredibili potrebbero aumentare il colesterolo buono HDL aiutando la salute del cuore

Il primo alimento è un gustosissimo frutto di origine tropicale, l’avocado. Nonostante sia tecnicamente appartenente alla classe alimentare della frutta però lo si utilizza come condimento. Infatti la ricetta più famosa che lo include è la crema tipica dei paesi latino-americani, il guacamole. Similmente all’olio extravergine di oliva questo ingrediente è particolarmente grasso, ma molto benefico se utilizzato in dosi controllate. Ha poi una discreta quantità di acido folico che aiuta la concentrazione e la memoria e di vitamina D.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il secondo invece è il pesce. Questa proteina animale infatti andrebbe consumata almeno tre volte a settimana proprio per il suo alto contenuto di acidi grassi essenziali. Nello specifico consigliamo di prediligere la trota e il tonno. Altri esemplari invece sono utili per altre ragioni: infatti per tenere a bada i trigliceridi basta assumere questi deliziosi cibi ricchi di omega 3.

Dulcis in fundo, i semi di lino

Infine ci sono i semi di lino. Questi contengono veramente una quantità impressionante di vitamine e sali minerali. Nello specifico ci riferiamo alla vitamina C, K ed E. Infine è anche notevole l’alta presenza di fosforo, potassio e magnesio. Secondo l’Humanitas poi questi semi oleosi sono dei veri e propri alleati che aiutano la salute del sistema cardiovascolare.

Oltre ad aumentare i livelli di colesterolo buono e ad abbassare quello cattivo sono un ottimo aiuto per tenere sotto controllo anche la pressione sanguigna. Concludiamo però specificando che questi consigli sono delle linee guida generali e che è sempre meglio confrontarsi con il proprio medico. Questi cibi vanno infatti potrebbero non essere adatti per tutti.

Approfondimento

Questa farina onnipresente nelle nostre dispense potrebbe favorire ictus e disturbi cardiaci danneggiando il cuore