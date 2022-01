Molti di noi dopo le feste stanno cercando di rimettersi a dieta per perdere il peso accumulato in questi quindici giorni. Per questo, alcuni si sono buttati su delle risoluzioni estremamente povere di calorie. Ad esempio questa infallibile vellutata detox aiuterebbe a sgonfiare e a perdere i chiletti e la ritenzione accumulati nelle feste. Però questo regime a lungo tempo non è sostenibile. Meglio prediligere delle preparazioni complete che abbiano al loro interno carboidrati, proteine e ortaggi. Oggi facciamo un esempio in merito: questo piatto completo cremosissimo e godurioso è un pasto bilanciato economico e facile da fare. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

La lista della spesa necessaria per 4 persone

240 grammi di polenta istantanea;

4 porri di medie dimensioni;

40 grammi di parmigiano grattugiato;

4 uova;

olio extravergine di oliva q. b.;

10 grammi di burro;

sale grosso q. b.;

sale q. b.;

pepe nero b.

Questo piatto completo cremosissimo e godurioso è un pasto bilanciato economico e facile da fare

Prima di tutto è necessario mondare la verdura, rimuovendo quindi le parti di scarto come la base, la membrana esterna e le foglie più coriacee. Poi lavare e tagliare il rimanente a tocchetti uniformi. Prendere una padella e ungerla con dell’olio, buttandoci dentro i pezzi. Aggiungere delle mestolate di acqua e far andare per circa 5 minuti fino a che saranno morbidi.

Per quanto riguarda la polenta, invece, consigliamo di utilizzare quella istantanea, molto semplice e veloce da fare. Quindi basta seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Generalmente si tratta di versare il preparato in una dose di acqua bollente e salata, girando energicamente con una frusta per evitare la creazione di grumi. La quantità di liquido è fondamentale, dato che andrà a determinare la morbidezza del composto finale. Una volta trascorso il tempo riportato, aggiungere il burro e il parmigiano e girare il tutto per mantecare. Salare e pepare secondo gusto. Se non si volesse esagerare con lo iodio, abbiamo un’alternativa: ecco il sostituto del sale che combatte la ritenzione idrica e i chili di troppo.

Impiattare guarnendo la polenta con la crema di porri che avremo ottenuto. Preparare infine le uova. Si possono sia proporre in camicia che all’occhio di bue. Per velocizzare il processo consigliamo la seconda opzione. Basta quindi prendere una padella e sgusciarci le uova dentro con un filo di olio a temperatura bassa. Dopo alcuni minuti, le uova saranno pronte e andranno adagiate sul piatto.

Lettura consigliata

Questo risotto cremosissimo è il più buono dell’inverno e stupirà tutti grazie alla verdura di stagione e a un ingrediente segreto