Tutti possono guadagnare investendo nei mercati finanziari, veramente tutti. L’investimento in Borsa è semplice anche se non facile, ma ciò non significa che sia impossibile guadagnare. Chi vuole fare soldi investendo in titoli finanziari, deve seguire alcune regole fondamentali ed evitare sbagli che possano portare a perdere tutto il denaro. Ecco gli sbagli che fanno perdere più denaro.

4 errori che fanno perdere i soldi investendo il risparmio sui mercati finanziari e come evitarli

Chi ad inizio del 2021 avesse investito sull’indice maggiore della Borsa italiana, avrebbe guadagnato a fine anno oltre il 20%. Chi avesse comprato il titolo Unicredit ad inizio anno a fine anno avrebbe portato a casa un guadagno di oltre il 75%. Questi sono solo due esempi delle opportunità che il mercato azionario offre. Molti lo troveranno difficile da credere ma investire e guadagnare nei mercati finanziari è più semplice di quello che si pensi. Per esempio tutti possono trasformare 6.000 euro totali o 100 euro al mese fino a 278.000 euro con questa unica mossa.

Ma perché molti di coloro che investono perdono? Perché commettono degli errori che precludono l’opportunità di guadagnare nel lungo periodo. La maggior parte degli investitori in perdita commette gli stessi errori e li ripete in continuazione. Ecco quali sono i 4 errori che fanno perdere i soldi investendo il risparmio sui mercati finanziari e come evitarli.

Il primo errore è l’avversione alle perdite. Tutti vogliamo vincere e molti non accettano di buon grado una sconfitta. Ma alla lunga in Borsa vince chi accetta la perdita ed analizza l’errore. Chi acquista un titolo e poi capisce che l’operazione è in perdita, deve subito chiudere l’operazione e vendere. In questo modo accuserà una piccola minusvalenza ma avrà preservato gran parte del capitale. Per esempio si può decidere di vendere il titolo quando accusa una perdita superiore ad un certo valore percentuale.

Il secondo errore altrettanto frequente, è quello vendere appena l’operazione va in guadagno. Questa strategia impedirà all’operazione di dare frutti nel lungo periodo, se i prezzi salgono lasciamoli salire.

Le occasioni raramente sono in casa nostra

C’è un detto famoso che riporta che l’erba del vicino è sempre più verde. Questo detto non vale per la Borsa. Gli investitori italiani tendono a investire in titoli italiani, azioni e obbligazioni. Eppure le nostre obbligazioni sono molto meno sicure di quelle di molti altri Paesi. La nostra Borsa negli ultimi 20 anni ha reso assai meno di molti altri listini. Un investitore vincente cerca le opportunità non in casa ma dove queste sono realmente.

La fretta è cattiva consigliera e porta ad una perdita nella maggior parte dei casi. Chi non è esperto dei mercati comprando e vendendo continuamente andrà incontro a perdita sicura. Un risparmiatore che non sia professionista deve investire sui mercati finanziari con un’ottica di lungo periodo, scegliere un titolo e mantenerlo in portafoglio. Warren Buffet è diventato multi miliardario in questo modo.

Ecco i 4 segreti che seguono i risparmiatori che guadagnano molto investendo i propri soldi. Chi seguirà questi suggerimenti ed eviterà gli errori analizzati in questo articolo, aumenterà di molto le probabilità di guadagnare sui mercati finanziari. Ricordando sempre la prima regola fondamentale per guadagnare: non perdere soldi. Chi si concentra su strategie che portano a ridurre al massimo le operazioni in perdita, guadagnerà nel lungo periodo con alta probabilità.

Approfondimento

5 migliori modi per investire 1.000 euro nel 2022 e far fruttare il denaro senza lasciarlo sul conto corrente