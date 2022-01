Dopo le feste molti di noi hanno ancora voglia di concedersi qualche sfizio prima di rassegnarsi a tornare alla solita dieta. Per questo oggi noi proponiamo una deliziosa ricetta con cui dire addio al periodo festivo. Infatti questo risotto cremosissimo è il più buono dell’inverno e stupirà tutti grazie alla verdura di stagione e a un ingrediente segreto. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La lista della spesa necessaria per 3 persone

2 porri di grandi dimensioni,

una noce di burro;

brodo di verdure q.b.;

300 grammi di riso, preferibilmente di tipo Carnaroli;

100 grammi di gorgonzola, preferibilmente dolce;

1 cipolla grande, preferibilmente bianca;

vino bianco per sfumare q. b.;

olio q. b.;

parmigiano reggiano grattugiato q. b.;

noci per guarnire q. b.

Prima di tutto è necessario mondare la cipolla per preparare un piccolo soffritto con cui insaporire il piatto. Quindi, per prima cosa, rimuovere la membrana esterna, lavare e poi affettare finemente l’ortaggio. Fare lo stesso con il porro. Scaldare un filo di olio in una piccola pentola e cuocere entrambe le verdure fino a farle diventare dorate. Consigliamo di utilizzare la fiamma bassa per evitare che il tutto si bruci.

Poi mettiamo a tostare il riso per alcuni minuti. Nel frattempo, scaldiamo il brodo vegetale e quando sarà tiepido aggiungiamolo man mano con abbondanti mestolate. Facciamo attenzione che tutti i chicchi vengano coperti. Impostiamo a fiamma media e continuiamo così fino all’esaurimento del brodo e alla cottura del riso. Solitamente il tempo stimato si aggira intorno ai 15 minuti.

Verso la fine sfumiamo con il vino bianco e quando questo si sarà assorbito, aggiungiamo il gorgonzola e facciamolo squagliare. Poi procediamo con la mantecatura. Inseriamo quindi una noce di burro e dell’abbondante parmigiano reggiano grattugiato.

Preferibilmente questi due ingredienti dovrebbero essere messi in freezer ad inizio ricetta per provocare lo shock termico che renderà il tutto molto cremoso. Per girare, consigliamo di utilizzare il cucchiaio bucato. Infatti il segreto per un risotto perfetto risiede in questo utensile da cucina. Alla fine impiattiamo e spargiamo sopra i gherigli di noci tritati. Se la ricetta risultasse troppo grassa al palato, consigliamo di aggiungere un ingrediente segreto. Infatti in pochissimi sono a conoscenza di questo trucco della nonna che rende qualsiasi risotto cremoso e saporito senza appesantirlo.

