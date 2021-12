Natale è oramai passato, ma gli avanzi dei giorni dei pranzi e del cenone continuano a stazionare nei nostri frigoriferi. Il giorno di Santo Stefano siamo però tutti imbolsiti e non abbiamo voglia di continuare a mangiare. Per questo consigliamo di stare leggeri, preferendo dei pasti a base di frutta e verdura. Per questo oggi sveliamo una ricetta che potrebbe aiutarci a sentirci meglio. Questa infallibile vellutata detox aiuterebbe a sgonfiare e a perdere i chiletti e la ritenzione accumulati nelle feste. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come prepararla.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

200 grammi di finocchi;

200 grammi di cavolfiore;

gomasio quanto basta;

2 testine di aglio (facoltativo);

paprika quanto basta;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

pepe nero quanto basta.

Per prima cosa la scelta di questi ingredienti ha l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico dopo le grandi abbuffate di questi giorni. Infatti tutti gli ortaggi contenuti nella lista, oltre ad avere il pregio di contenere poche calorie, vantano delle proprietà che possono aiutare. Partiamo dall’aglio, famoso per le sue proprietà antinfiammatorie: a molti però non è noto che bastano pochi grammi di questo comune alimento per abbassare il colesterolo. Però se non ci piace il gusto o se ci rimane sullo stomaco, lo si può tranquillamente eliminare.

Passiamo poi al cavolfiore: secondo Humanitas aiuta a tenere a bada anch’esso il colesterolo e il contenuto di vitamina B favorisce un buon metabolismo. Lo stesso vale per il finocchio che ha anche un’elevata percentuale di acqua. Per condire consigliamo delle semplici spezie, un cucchiaino di olio extravergine di oliva a testa e il gomasio. Quest’ultimo infatti è il sostituto del sale che combatte la ritenzione idrica e i chili di troppo.

Preparare il tutto è molto semplice. Basta mondare le verdure, rimuovendo le parti di scarto. Tagliare poi il tutto in porzioni di dimensioni simili. Mettere su una pentola di acqua e quando questa giunge a ebollizione, gettare gli ortaggi a lessare per 15 minuti. Scolare e frullare il tutto, aggiungendo all’occorrenza del liquido per rendere il composto meno denso. Noi consigliamo di utilizzare l’acqua, ma può anche essere il latte. Alla fine trasferiamo nei piatti per condire nelle quantità desiderate.

