Questo modello di scarpa è la nuova tendenza e moda dell’autunno

L’autunno porta con sé tante nuove e interessanti tendenze di moda. Basta infatti davvero pochissimo per un look perfetto da foto anche a 40 o 50 anni. I trucchetti per un outfit invidiabile sono tantissimi, basta imparare a conoscere quali sono e come si muovono i trend dettati dalle influencer. Per esempio, questo modello di scarpa è la nuova tendenza, e per questo motivo, ormai, è diventato trending topic un po’ ovunque. Su Instagram e sui TikTok che guardano le ragazze più giovani è pieno di consigli su come indossare queste stupende décolleté, che possono essere sexy, grintose e aggressive.

Non solo, ma anche eleganti, femminili e professionali. Ce n’è davvero per tutti i gusti: la scarpa più amata dalle star per l’autunno 2022 è la slingback. Si tratta di un particolare modello di décolleté che lascia il tallone a vista. Colorate, con stampe animalier o tempestate di strass, ecco i consigli più in voga per i prossimi mesi, per una figura slanciata e sempre al top anche quando gli anni si fanno sentire.

Questo modello di scarpa è la nuova tendenza e farà faville anche per una cena elegante

Un abbinamento che si è visto tantissimo sui più importanti red carpet della stagione è quello tra le décolleté a tallone scoperto e i tailleur. E allora perché non osare con un look total white ma sfoggiando delle slingback coloratissime ai piedi? Per esempio, ci sono dei modelli estremamente sfiziosi in PVC sfumato, dal fucsia all’arancione, con cinturino alla caviglia e tacco cilindrico. Perché invece non andare sull’animalier, in tessuto stampato con motivo leopardato? Un dettaglio in punta in catena nera farà il resto. Più romantici invece i modelli in ecopelle, magari tenui sui colori del lilla, con applicazione gioiello sulla tomaia e tacco a rocchetto. Variante rock, in vernice sfumata, con listini e cinturino alla caviglia con borchie, perfette per chi vuole sentirsi forte e aggressiva.

Colori più trendy di scarpe autunnali da donna

Sempre in tema di colori, ci sono anche dei modelli molto colorati in pelle dal motivo animalier arcobaleno, con tacco a spillo, ugualmente “sparato”, ad esempio, fucsia. In tema di estrosità anche i modelli in ecopelle con colori fluo, tacco a stiletto e listini sottili dalla chiusura a fibbia sanno fare il loro. Più ricercati i modelli in pelle marrone, con stampe monogramma e punta dorata. Ci sono poi modelli più estrosi, neri, in suède, con fiocco alla caviglia e strass bianchi, e il tacco a inserti dorati.

Scintillanti quelle in tessuto ricoperto di piccoli strass in tinta, con tacco a spillo e cinturino alla caviglia. Più femminili quelle, sempre in suède, tenui sul rosa cipria, con grandi perle applicate alla tomaia. Retrò i modelli in raso, magari rosso, con mezzo tacco a spillo e fiore applicato in punta. Eleganti, infine, sempre suède ma con pelle azzurra, tacco squadrato e cinturino con fibbia. Per non sbagliare mai, neanche a lavoro!

