Incredibilmente soffice questa torta di carote e arancia con caramello saporito

La torta che prepareremo oggi è facile, veloce da preparare e molto salutare. Piace tanto anche ai bambini che, in questo modo, saranno ancora più incentivati a mangiare le carote.

Prepareremo, infatti, la torta morbida con carote e arancia, arricchita con una buonissima guarnizione.

Una fetta di questo dolce è buona a qualsiasi ora, dalla mattina, inzuppata nel latte, fino alla sera, dopo cena. Assomiglia tanto alle famose “Camille”, ovvero quelle merendine alla carota molto amate ancora oggi. E sarà soffice come la meravigliosa torta paradiso senza uova, burro o panna, anche questa una vera delizia per il palato.

La nostra torta alle carote, oltre ad essere molto morbida al palato, sarà anche estremamente profumata. Quando la cuoceremo, infatti, in casa si diffonderà un buonissimo aroma di pasticceria, che ci farà venire subito voglia di assaggiarla. Prima di iniziare a cucinare, però, dovremo assicurarci di avere un mixer, con cui sminuzzeremo passo per passo le nostre carote.

Incredibilmente soffice questa torta di carote, leggera e cotta al forno

Ecco quali sono tutti gli ingredienti che ci serviranno per la nostra ricetta:

250 g di carote;

350 g di farina tipo 00;

1 bustina di lievito per dolci;

180 g di zucchero bianco;

1 arancia con buccia edibile;

3 uova fresche;

100 ml di olio di semi.

Come preparare questa torta in modo facile e veloce

Rompiamo le uova in una ciotola, e iniziamo a sbatterle con una frusta manuale o elettrica. Aggiungiamo anche lo zucchero, e grattugiamo all’interno del composto anche la buccia dell’arancia.

Facciamo attenzione a non utilizzare la parte bianca, che darebbe, altrimenti, una nota acidula alla ricetta. Poi tagliamo l’arancia a metà, spremiamola e versiamo il suo succo nella ciotola. Mescoliamo ancora una volta tutti gli ingredienti, sempre con la frusta.

Trasferiamo nella ciotola anche l’olio di semi e la farina, dopo che l’avremo setacciata. Dovremo aggiungerla lentamente, continuando a mescolare il composto, per evitare la formazione di grumi.

A questo punto, verseremo nell’impasto anche una bustina di lievito per dolci, ovvero 16 grammi di prodotto.

Inserire le carote nel composto

Ora saremo finalmente pronti per passare alla preparazione delle carote. Dopo che le avremo sbucciate, dovremo tagliarle a pezzi e tritarle all’interno di un mixer.

Quando saranno ben sminuzzate, potremo aggiungerle nel composto creato precedentemente. Mescoleremo ancora una volta con la frusta, e poi potremo versare il tutto in uno stampo da 26 cm con bordi alti.

Prima di farlo, dovremo aver già imburrato la teglia, e dovremo far cuocere il tutto in forno statico a 180° per circa 45 minuti. Quando inseriremo lo stecchino nella torta e poi lo estrarremo asciutto, potremo considerarla finalmente pronta. Sarà incredibilmente soffice questa torta di carote, e sarà facile e veloce da preparare.

Alla fine, guarniremo il tutto con della glassa al caramello già pronta per dolci, facile da trovare al supermercato.

Questa glassa, infatti, darà un tocco particolare alla nostra torta. La sua nota saporita farà da ottimo contrasto alla dolcezza della carota, per un incontro di sapori davvero magico.

Lettura consigliata

Con soli 4 ingredienti prepareremo delle irresistibili crepes salate ripiene con porcini, prosciutto e formaggio filante