Cosa indossare quest’autunno anche a 40 e 50 anni per un perfetto look da foto

L’autunno è cominciato ormai quasi da un mese e con esso è il momento di rivedere il guardaroba per la stagione fredda. A dispetto delle temperature, però, i colori autunnali sono il tripudio dell’arancione, del marrone, del verde bosco.

Le nuove collezioni moda stanno mostrando capi favolosi, tanto che non è difficile capire cosa indossare quest’autunno anche a 40 e 50 anni. In questo periodo dell’anno rifare il guardaroba è anche il modo migliore per evitare l’orrore del “non so cosa mettermi”, un grande problema che tutte le donne conoscono. All’uomo del resto basta poco per vestirsi, ma la verità è che, in generale, basta poco per dare un tocco di novità all’outfit.

Non serve niente di strano, basta un dettaglio, un accessorio o un colore particolare per cambiare tutto. In questo le influencer di moda su Instagram sono delle grandissime fonti di ispirazione. Si possono rubare un sacco di idee e tirare fuori degli outfit davvero carini, semplici ed eleganti anche per le donne più mature, di 40 o 50 anni, che vogliono ancora osare. Basta avere qualche nome giusto in mente: Claire Rose, Mara Lafontan, Chiara Ferragni e tante altre.

Bando alle ciance ed ecco qualche riferimento utile.

Cosa indossare quest’autunno anche a 40 e 50 anni per osare e incantare tutti

Un classico intramontabile: la maglia lupetto a coste su pantaloni bianchi, a vita alta con le pinces. Altra grande idea: una maglia a righe bianche e nere su skinny jeans. Quest’anno sono ancora super glam gli stivali alti in pelle, da abbinare magari con un bell’abito chemisier.

Dall’altro lato ecco un abbinamento molto amato, la camicia bianca oversize in lino su pantaloni cargo color cachi. Rimanendo sui toni caldi, per il soprabito d’autunno niente è meglio di un bel trench beige doppiopetto, unito magari a un basco in lana molto parisienne.

Le influencer da seguire

L’autunno è il regno dei tailleur colorati e quest’anno va alla grande il pastello: verde smeraldo, arancio, viola, blu elettrico ma soprattutto rosa. E allora via con un blazer rosa con pantaloni a vita alta in tinta e via in ufficio per una nota di colore immancabile.

Per uscire la sera o per un aperitivo tra amiche via con un minidress nero in maglia, abbinato a una mini cleo bag e magari a delle belle calze scure. Tornando ai blazer, il taglio manlike doppiopetto su jeans a vita alta è sia glamour che professionale. E per le feste e le serate in locale osiamo: sandali in vernice col tacco alto e abito sparkling in paillettes per rubare la scena a tutti.

Lettura consigliata

Per fare foto belle come gli influencer di Instagram andiamo in queste località