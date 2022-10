Come conservare i funghi porcini freschi per mantenerli saporiti a lungo

Grazie alle piogge degli ultimi tempi e le temperature più miti si è riaperta la stagione dei funghi porcini. Forse i più amati e saporiti tra tutti i funghi, i porcini si possono utilizzare per tantissime ricette. Il problema più comune, però, quando riusciamo ad accaparrarceli è capire come conservarli.

Qualcuno preferisce essiccarli, altri li tengono in frigo o in luogo fresco, o si mettono sott’olio per goderseli tutto l’anno. Ma delle volte quando andiamo a prepararli dopo diverso tempo, ci accorgiamo che il loro distintivo sapore è svanito. Oggi vedremo proprio come conservarli e far sì che siano buoni come appena raccolti.

Come conservare i funghi porcini freschi senza che perdano sapore

L’essiccatura professionale o in forno può essere sicuramente un metodo molto pratico e veloce. Basta pulire bene i funghi, tagliarli a fette e poi procedere con la cottura a bassa temperatura. Ma il metodo più adatto per preservarne il loro gusto è proprio quello del surgelamento. Anzi, in realtà, l’ideale sarebbe utilizzare un abbattitore, ma non tutti hanno questo accessorio in casa. Prima di tutto prediamo i nostri funghi, eliminiamo le parti sporche di terra e puliamoli con un canovaccio umido. Non laviamoli perché i funghi sono molto spugnosi e assorbono tutta l’acqua, perdendo così sapore.

A questo punto tagliamo i porcini a pezzi in maniera grossolana, assicuriamoci che siano asciutti e trasferiamoli in sacchetti gelo. Dividiamoli in tanti sacchetti monoporzione così utilizzeremo solo quelli che ci servono, volta per volta. All’occorrenza, apriamo il sacchetto e usiamoli ancora surgelati per tutte le nostre ricette.

Alcune idee per delle ricette facili, veloci e gustose

Se vogliamo preparare un delizioso spaghetto con funghi e pomodorini, trasferiamo in padella i funghi ancora surgelati. La pasta deve essere molto al dente, così l’amido andrà a creare quella gustosa cremina che amiamo tanto. Se invece vogliamo usarli come condimento per una tagliata o farli trifolati, lasciamoli fuori dal congelatore per 10 minuti. Altrimenti possiamo anche farli impanati e friggerli proprio come se fossero delle cotolette. In questo caso però bisogna tagliare i funghi più grandi a fette di uno o due centimetri di spessore. Nella panatura aggiungiamo qualche foglia di basilico congelato tritata finemente per dare sapore. Se il basilico è surgelato nel modo giusto può rimanere fresco, profumato e brillante a lungo.

Insomma, con questi consigli su come conservare i funghi porcini freschi non dovremo più preoccuparci di mangiarli tutti subito. Trovando il giusto metodo di conservazione qualsiasi alimento può rimanere saporito più a lungo in poche mosse. Basta solo capire quali prodotti si preservano bene in frigo e quali devono per forza essere congelati.

