Idee per abbinare le comode scarpe autunno 2022 diverse da sneakers e mocassini

L’arrivo di ogni nuova stagione porta con sé tante novità in fatto di mode e tendenze. In questo approfondimento della Rubrica Moda & Beauty ci occuperemo di abbigliamento e, più nello specifico, di calzature. Le temperature si sono fatte ormai decisamente fresche e tutte abbiamo riposto nella scarpiera i sandali. In una stagione di mezzo come è l’autunno, le classiche scarpe da ginnastica e i mocassini sono modelli che vanno bene in ogni occasione. Indipendentemente dalla moda, alcune scarpe sono strategiche per slanciare la figura. Tuttavia, per essere davvero fashion e al passo coi tempi e le ultime tendenze, c’è una scarpa in particolare che bisognerebbe sfoggiare in queste settimane. Come spesso accade in fatto di moda, è un gradevole ritorno dai tempi passati.

Con tacco o cinturino, le ballerine sono comode, morbide ed eleganti

Per l’autunno 2022, tornano alla ribalta le ballerine. Calzature dalla silhouette semplice ma comunque molto femminili. Raso terra o, al massimo, con un tacco basso, sono perfette da indossare sia di giorno che di sera. In particolare, durante le ultime sfilate, abbiamo visto sfilare le ballerine di Chanel. Le ballerine sono calzature ispirate alle scarpe indossate dalle danzatrici. Furono create nel 1984 da Karl Lagerfeld. Grandi dive degli anni passati le hanno poi trasformate in scarpe molto raffinate da utilizzare in più occasioni di vario genere.

Idee per abbinare le comode scarpe che spopoleranno questo autunno

Abbiamo detto che le ballerine sono molto versatili e portabili quindi praticamente sempre. Il segreto sta nel come le si indossano e le si abbinano. Per questo, qui di seguito vedremo alcuni esempi di outfit da sfoggiare tutti i giorni in ufficio, nel tempo libero oppure per una cena elegante o una serata a teatro. Ecco qualche spunto:

classici jeans dritti abbinati ad una morbida blusa o un maglione oversize;

tailleur classico e formale composto da giacca e pantalone;

abito midi;

minigonna e maglioncino.

Ballerine: una scarpa iconica di cui esistono tantissimi stili e modelli

Dopo aver visto alcune idee per abbinare le comode scarpe che andranno per la maggiore questo autunno, è giusto anche ricordare che di ballerine non ne esiste solo un paio. A determinare quindi il look, sarà anche il tipo di modello scelto:

con o senza fiocchetto;

con punta bicolore;

con cinturino alla caviglia o meno;

in tinte classiche o sgargianti e particolari;

in vernice;

trapuntate;

in tweed;

in pelle scamosciata;

decorate con perle, ricami, piccole borchie etc…

Lettura consigliata

