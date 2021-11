Il freddo ormai è più che arrivato e le previsioni meteo per quest’inverno non sono le più incoraggianti.

Fiocchi di neve e folate di gelo non saranno certo timidi. Anzi, ci raggiungeranno anche a bassa quota. Immersi in questa atmosfera, è arrivata l’ora di indossare capispalla più adeguati.

L’abbigliamento, infatti, è un’arma a nostra disposizione per proteggerci dal freddo.

Quindi, possiamo tranquillamente mettere a riposo giacche di pelle e trench, per fare spazio a giubbottoni più ingombranti e cappotti di lana.

Anche i piumini fanno, però, la loro parte, soprattutto quest’anno. In questo articolo, infatti, ci addentreremo in questo mondo variegato, scoprendo qual è il modello da non perdere che già sta facendo impazzire molte.

Consigli di stile per sopravvivere al freddo

Prima di fare la sua conoscenza, partiamo da alcuni suggerimenti utili per il periodo e per fare acquisti trendy.

Per il freddo cittadino, possiamo consultare quest’articolo nel quale abbiamo parlato di 4 indumenti furbi per stare al caldo fuori casa unendo stile e comodità.

In vista, invece, di una settima bianca ecco come vestirsi in montagna grazie a questi 5 consigli chic da sfoggiare in albergo e per foto super instagrammabili.

Perfetto, poi, per entrambe le occasioni è il piumino di cui parleremo a breve e che sta facendo una strage di cuori dai 20 ai 40 anni.

Questo modello di piumino sta spopolando in autunno e sarà il più cool dell’inverno perché slancia e assottiglia il punto vita

Tra i tanti che possiamo avere collezionato nel tempo, questo certamente non può mancare.

Forse si è fatto attendere un po’ anche se avevamo avuto un piccolo anticipo verso la fine dell’inverno precedente.

Stiamo parlando del piumino cropped, un termine inglese che possiamo tradurre con “accorciato” e “tagliato”. Infatti, non è altro che un modello basico ma in una versione molto più corta e cioè poco sotto il giro vita.

Questo modello è l’ideale per chi desidera slanciare in un lampo la propria figura e regalarsi la gioia di sfoggiare due gambe chilometriche. L’importante è abbinarlo ad un paio di pantaloni o jeans a vita alta.

In caso di vestibilità regular o skinny, potremmo utilizzare tranquillamente le sneakers.

Mentre con taglio a campana o a zampa d’elefante sarebbe meglio optare per un tacco, anche basso.

Il piumino cropped, poi, è perfetto anche per dare l’idea di un punto vita più sfinato e affusolato. Basta scegliere un modello più imbottito e voluminoso con vestibilità over.

Cropped sì, ma ecco alcune versioni più particolari

Possiamo spaziare tra tantissime alternative.

Alcuni modelli sono più sportivi, con tessuti opachi, più tecnici e magari anche con polsini in tessuto ed elastico.

Altri sono più eleganti, come quelli lucidi di colore nero o nelle varianti più stravaganti del verde o del fucsia.

Infine, super alla moda sono quelle trapuntati e con cappucci ampi.

Quindi, è questo il modello di piumino che sta spopolando in autunno e che sarà il più cool dell’inverno perché slancia e assottiglia il punto vita.

Approfondimento

Altro che fermagli e acconciature complesse, ecco l’accessorio che spopolerà quest’inverno per impreziosire capelli lunghi e corti.