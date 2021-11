In fatto di tendenze anche il mondo delle chiome e dell’hair style sta dando il meglio di sé.

Infatti, la manualità dei parrucchieri ha creato un’infinità di tagli da provare per dare una svolta al proprio look.

Tuttavia, anche con i colori non si scherza. Per esempio, queste 6 colorazioni sono da provare quest’autunno e sono quelle più amate dalle star.

Un altro aspetto da segnare è che, dalla fine dell’estate, si è puntato molto sul rendere i capelli i protagonisti di qualsiasi outfit.

Le acconciature complicate sono e continueranno ad essere un must, soprattutto quelle “effetto spettinato” che solo un parrucchiere può fare.

Anche gli accessori hanno il loro spazio e in particolare quest’autunno sono tornati di moda i fermagli. Sfoggiati da tante celebrities e influencer, come gioielli, si posano tra le ciocche e illuminano la chioma all’istante.

Ma questo inverno cosa accadrà? Lo scopriremo in quest’articolo.

Altro che fermagli e acconciature complesse, ecco l’accessorio che spopolerà quest’inverno per impreziosire capelli lunghi e corti

La tendenza di cui parleremo è perfetta, innanzitutto, per chi non prova una particolare attrazione verso i fermagli. Quest’accessorio, infatti, o si ama o si odia. È vero, è estremamente elegante, ordina i capelli ed è molto meglio di una pinza.

Però per molte potrebbe risultare eccessivamente retrò e dare un effetto “antico”.

Questa tendenza invernale, poi, è l’ideale per chi non ha tanto tempo per farsi acconciare i capelli dal parrucchiere. Ancor di più per quelle donne che non sono proprio portate per le acconciature fai da te.

Quindi, rullo di tamburi, perché la nuova star sarà proprio il cerchietto e in particolare la versione statement.

Lo possiamo proprio dire: altro che fermagli e acconciature complesse, ecco l’accessorio che spopolerà quest’inverno per impreziosire capelli lunghi e corti con ogni taglio.

Il cerchietto di Kate Middleton

Quello che potremo indossare quest’inverno è il cerchietto della principessa Kate, sfoggiato in tante occasioni importanti come fosse una corona.

Il modello statement, infatti, è l’elegantissimo cerchietto bombato che ha fatto una breve comparsa tra il 2019-2020 e che ora torna di moda.

È un accessorio voluminoso che certo non passa inosservato; ma basta questo per impreziosire i nostri capelli e darci un tocco super glam.

Inoltre, va benissimo sia con capelli lunghi, anche ben oltre le spalle, che con capelli corti nei più moderni caschetti.

Non esiste, poi, un taglio più adatto, perché si poggia alla perfezione su quelli pari come su quelli scalati.

Modelli imperdibili e consigli di stile

Per quest’inverno, potremmo puntare sicuramente sulle versioni più tradizionali che vedono il cerchietto statement in velluto blu o nero.

Non lasciamoci sfuggire, però, l’opportunità di osare con i colori. Via libera a: viola, verde bosco e verde leprechaun, lilla e cammello.

Oltre al velluto, possiamo spaziare con i tessuti, fino al denim.

Infine, se volessimo osare di più, imperdibili sono quelli impreziositi da pietre, brillantini e ricami.

Approfondimento

Ecco come vestirsi in montagna quest’inverno, 5 consigli chic da sfoggiare in albergo e per foto super instagrammabili.