Il freddo è arrivato e così anche i primi weekend in montagna.

In Italia esistono tantissimi luoghi magici tra natura, chalet di legno e rifugi ad alta quota, che sono già pienamente innevati.

Con il suo buon cibo, i tantissimi sport da provare e piscine calde dove rilassarsi, la montagna è un’idea perfetta per prendersi una pausa dal lavoro in città.

Ma se tra i suoi vicoli e locali sappiamo destreggiarci con il look sempre giusto e impeccabile, in montagna è un altro paio di maniche. Come vestirsi per evitare di assomigliare a un goffo pupazzo di neve e sfoggiare a 360 gradi il nostro innato glam? Andiamo a scoprirlo proprio in questo articolo.

Ecco come vestirsi in montagna quest’inverno, 5 consigli chic da sfoggiare in albergo e per foto super instagrammabili

Al di là dell’abbigliamento tecnico per sport ed escursioni, in montagna ci vogliono anche vestiti per il tempo libero. In valigia dovremmo mettere qualcosa per passeggiare e per stare in albergo con stile.

Qualcosa che si possa sfoggiare per fare qualche bella foto, incorniciata da paesaggi mozzafiato, neve candida e cieli stellati.

Vediamo, perciò, una lista di consigli per look cool ma comfy.

Consiglio 1

Non dovremmo mai dimenticare un bel paio di leggings felpati, spaziando dal classico nero a colori più di tendenza come il bianco o il beige.

Sopra, poi, possiamo mettere una maglia termica, tra le più carine che riusciamo a trovare, e completare con un tocco di moda vero: il piumino crop. Si tratta di una giacca imbottita che sta spopolando quest’inverno, slancia la figura ed è più corta del normale perché arriva appena al giro vita.

Consiglio 2

Altro abbinamento vincente è un paio di jeans stretti, magari sotto mettiamo una calzamaglia, o un pantalone di velluto con un piumino over size.

Quest’anno, infatti, va di moda tutto quello che è abbondante, di una o due taglie in più. È un’idea originale ma bisognerebbe abbinare bene per mantenere le giuste proporzioni: sopra over, sotto aderente.

Consiglio 3

In valigia andrebbero anche un paio di pantaloni sportivi, felpati, magari grigi, viola o rossi. Abbinati, poi, con un crop top a maniche lunghe, calzettoni e scarpe sportive.

Consiglio 4

Ricordiamoci, poi, di conservare un po’ di spazio per il maglione da montagna. Proprio quello che teniamo nascosto tutto l’anno nell’armadio e che rispolveriamo solo in questa occasione.

Anche se non lo amiamo, il maglione di lana pesante, con renne, fiocchi di neve e variopinto spesso ci garantisce lo scatto più bello.

Consiglio 5

Infine, diamo uno sguardo anche agli accessori.

Immancabili sarebbero sempre un paio di comodi doposcì. Quest’anno, però, dovrebbero essere interamente, o solo con qualche dettaglio, di pelo.

Per i cappellini, invece, sbizzarriamoci con i colori più trendy come il viola, il giallo o il verde leprechaun, decorati con grossi pompon.

